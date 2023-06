Educación ratifica inicio del descanso pedagógico el 3 de julio





18/06/2023 - 17:46:57

El ministro de Educación, Edgar Pary, ratificó este domingo que el descanso pedagógico empezará el 3 de julio con una duración de 15 días, en tanto, recomendó a los padres de familia y maestros coadyuvar con acciones de prevención para evitar que los estudiantes contraigan resfríos. Instó a los padres llevar a los niños a los centros de salud para que sean inmunizados contra la influenza y la Covid-19 con la finalidad de protegerlos de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs). “El descanso pedagógico está establecido a partir del 3 de julio, el primer día hábil del mes de julio y será durante 15 días, lo que queremos es garantizar y ratificar que la fecha no se adelantará”, afirmó en una entrevista en Bolivia TV. Explicó que esta fecha se fijó en el calendario escolar debido a que en julio se registran las temperaturas más bajas del año en el territorio nacional. Remarcó la importancia de las clases presenciales en las unidades educativas para garantizar un mejor aprendizaje y mejorar la calidad educativa, y señaló que está prohibida la modalidad virtual y a distancia, dispuesta solo en casos extremos. Ante el mayor descenso de las temperaturas, el Ministerio de Educación autorizó la semana pasada la ampliación del horario de invierno regionalizado por 15 o 30 minutos más a la media hora establecida inicialmente, con lo que los estudiantes contarán con hasta una hora de tolerancia en las regiones donde ya regía el horario de invierno; mientras que en los departamentos donde el horario de ingreso era normal, se establece la tolerancia de 30 minutos. El ministro explicó que la medida es transitoria y se aplica solo en los departamentos o distritos que presentan descensos bruscos de temperatura. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), en regiones de Oruro, En La Paz y Potosí las temperaturas llegan a bajo cero. El ministro exhortó a los padres de familia, directores y maestros a hacer un trabajo coordinado para prevenir y controlar posibles contagios de IRAs. El primer filtro de control de un posible contagio es la casa y ante los síntomas el padre de familia no debe enviar al niño a la unidad educativa hasta que se recupere, mientras que, en el colegio, si se identifica a un escolar enfermo se lo debe reportar a su familia. Pary insistió a los padres a enviar a los niños con ropa abrigada y a los maestros a no exigir el uniforme. ABI