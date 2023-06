Campeona rusa de MMA noquea a un desconocido que la insultó y golpeó en la calle





18/06/2023 - 08:11:34

Una campeona de artes marciales mixtas (MMA) noqueó a un hombre que la golpeó en una calle de la ciudad rusa de Vladikavkaz (Osetia del Norte), al suroccidente del país. Alana Karayeva iba camino a su casa y se topó con un hombre al que le incomodaron sus tatuajes en los brazos y decidió agredirla y criticarla con comentarios groseros y ofensivos. La luchadora le advirtió de que llamaría a la Policía y el desconocido le respondió con un puñetazo en la cara. "Me asusté. Mi reacción defensiva se activó y le devolví el golpe. Le di en la mandíbula y cayó inconsciente sobre mi pierna", detalló la bicampeona rusa en una entrevista. Karayeva salió corriendo a pedir ayuda en los alrededores. El agresor recobró el sentido y huyó al ver que la chica que había lastimado estaba acompañada de más personas. Si bien el hecho no pasó a mayores, Alana presentó una denuncia ante las autoridades. El hermano de Karayeva logró ubicar al atacante antes que la Policía. Durante una conversación privada, este hombre le pidió disculpas a la peleadora y le confesó que no esperaba que le devolviera el golpe. "Ataqué a la persona equivocada", dijo. Alana lo perdonó, retiró la acusación y le preguntó: "Si hubiera sido una chica indefensa, ¿habrías persistido en tus actos?".