Ven que servicio aéreo no mejora por falta de sanción y un ente regulador neutral





18/06/2023 - 06:57:49

Página Siete.- Al ser un país sin acceso marítimo, Bolivia debería fortalecer su conectividad aérea, pero actualmente hay una menor oferta. Expertos y operadores de turismo identificaron que problemas de impuntualidad, falta de sanciones por retrasos en vuelos, perjuicio a usuarios, ausencia de regulación y casi monopolio estatal en principales rutas nacionales impiden que la situación mejore. En las últimas semanas usuarios han expresado su molestia por la impuntualidad en los vuelos de BOA. Incluso el propio viceministro de Defensa de los Derechos del Consumidor, Jorge Silva, experimentó un retraso de vuelo de casi cuatro horas en la ruta Santa Cruz-La Paz en mayo, aunque BOA aclaró que la espera fue de dos horas y 11 minutos. El experto Jorge Valle señaló que no se aplican sanciones, hay retrasos de dos a tres horas en las salidas de vuelos y muchos usuarios optan por no reclamar porque “no pasa nada”. En sus criterio, la aerolínea estatal tropieza con problemas en la programación de vuelos, además de otros inconvenientes en el orden operativo y comercial, porque de manera efectiva no toda la flota de 23 aeronaves de BOA vuela, muchas naves están en mantenimiento. Además, la estatal maneja la mayor parte de vuelos nacionales, aunque en las internacionales no llega a igualar las rutas que operaba el LAB. “Hace poco estuvimos parados como tres horas en Santa Cruz porque una nave debía ir primero a Sucre y Tarija, y volver para salir a La Paz”, apuntó. Añadió que el casi monopolio de BOA en las rutas nacionales perjudica, porque si bien Amaszonas y Ecojet vuelan, lo hacen con limitaciones, no les amplían frecuencias, las sancionan y no hay competencia. Según Valle, el ente regulador debería velar por el usuario, pero depende del Estado y no hay control. Además, recordó que existe una comisión de asesoramiento aeronáutico que no cuenta con participación del sector privado y donde BOA tiene derecho a veto, eso perjudica el ingreso de otras líneas aéreas y hay muchas trabas para obtener permisos de operación. Con estas trabas el país pierde la posibilidad de que otras aerolíneas presten el servicio, en el pasado desde La Paz operaban 16 empresas con vuelos al exterior. “Ahora sólo hay dos y la conectividad es fatal, acá es la sede de Gobierno, hay organismos internacionales, sedes diplomáticas, Asamblea Legislativa y debería existir un mejor servicio aéreo y mayor oferta de vuelos, pero hay actores que se oponen al desarrollo de la aviación”, observó. El experto en aeronáutica Constantino Klaric opinó que uno de los mayores errores de los gobiernos es crear aerolíneas estatales porque fracasan y se tienen antecedentes con Iberia, Aeroperú, Saeta Pluna, Air Varig y en América Latina hoy en día quedan pocas, como Aerolíneas Argentinas. “En Bolivia no hay competidores y el Gobierno debería poner gente que sepa administrar BOA, porque cómo es posible que el LAB con menor flota volaba a Panamá, Houston, Bogotá, La Habana, Washington y otros destinos internacionales”, cuestionó. Tampoco existe un ente regulador, donde la gente se pueda quejar por el mal servicio, porque la ATT depende del Estado. “A quién te puedes quejar por el mal servicio, a nadie. El ente regulador es del Estado y solo se limitará a decir qué pena, cuiden para la próxima vez, pero si el operador es privado corren multas fuertes”, observó. Klaric sostuvo que para mejorar el servicio en beneficio del usuario el mercado aéreo debería ser abierto, porque Bolivia al ser un país mediterráneo, necesita más conectividad, comunicaciones. “Con un mercado abierto, BOA tendría que mejorar el servicio, cuando el LAB volaba a EEUU, competía con Continental, American Airlines, Eastern, Avianca y siempre el LAB era lleno, no le perjudicaba la competencia”, remarcó. Aseguró que la falta de una mayor cantidad de operadores aéreos perjudica al usuario porque éste debe pagar precios más altos, en cambio con otras aerolíneas la atención mejoraría sustancialmente. La presidenta de la Asociación Boliviana de Agencias de Viaje y Turismo (Abavyt), Yudy Lany Justiniano, sostuvo que en las rutas nacionales BOA casi tiene la exclusividad y aunque hay quejas por las demoras, las últimas semanas mejoró el servicio. Recordó que el problema es que cuando los pasajeros llegan, por ejemplo, a Miami, necesitan hacer otras conexiones, pero si hay impuntualidad de BOA, se pierden los vuelos. Justiniano señaló que Santa Cruz debería ser un HUB distribuidor de vuelos, porque cuenta con las condiciones al estar Bolivia al centro de Sudamérica, y de esa manera se tendría la llegada de nuevas líneas aéreas internacionales. Esto generaría ingresos, turismo, viajes de negocios, desarrollo hotelero y empleos.