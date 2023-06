Senador Montero: Gobierno solo destina a la lucha al contrabando 470 militares de los 50.000 efectivos de las FFAA





18/06/2023 - 06:54:25

Erbol.- El jefe de bancada de Creemos, senador Henry Montero, criticó la política de gobierno en destinar a la lucha contra el contrabando solamente 470 militares de los 50.000 efectivos que tienen las Fuerzas Armadas, siendo que esa actividad ilícita causa daños a la economía nacional y atenta con la estabilidad de los empleos. En su criterio, el gobierno del MAS no tiene la voluntad de luchar al contrabando en los 47 puntos fronterizos, siendo que por información del mismo gobierno y de los empresarios, esa actividad es una amenaza para la economía nacional porque se incrementó a 3.600 millones de dólares anuales y amenaza a 2,6 millones de empleos. Montero llegó a esa conclusión, luego de recibir respuesta a una petición de informe escrito del ministro de Defensa, Edmundo Novillo, quien atendió el requerimiento después de tres meses y 21 días de enviada la solicitud. “Los efectivos militares que conforman el Comando Estratégico Operacional de Lucha contra el Contrabando son 470’. Solamente el 0,9% de efectivo, cuando el país tiene al menos 50.000 militares, de acuerdo a los datos de Global Firepower de 2022”, declaró en una nota de prensa. Agregó que incluso, los radares comprados por el gobierno del MAS con 1.428 millones de bolivianos para la lucha contra el contrabando y el narcotráfico, “recién entrarán en funcionamiento una vez que sean entregados”, pese a que deberían estar funcionando desde la gestión 2019. Otra observación del senador es la afirmación del ministro Novillo en sentido que las Fuerzas Armadas no tienen competencia de implementar “operaciones sorpresas” para decomisar los autos indocumentados en todas las ferias de los autos chutos. Recordó que Novillo admitió que ‘desde la gestión 2022 se elaboran Protocolos de Acción de Actuación Directa en Operaciones de Lucha Contra el Contrabando’ para los lugares donde se compran y venden los autos chutos, pero los mismos no son ejecutados por los encargados de lucha al contrabando.