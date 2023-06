Lima: Inician proceso legal contra magistradas del TCP





18/06/2023 - 06:49:24

Correo del Sur.- Hay acciones legales en curso en la Comisión de Justicia Plural en contra de las magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Elizabeth Cornejo y Giorgina Amusquívar, por retardación de justicia en la Sala Primera donde tienen causas pendientes de resolución desde 2018 y al menos 1.000 causas cada una, reveló el ministro de Justicia, Iván Lima. “Hay acciones que están en curso en la Comisión de Justicia Plural, hay temas que el TCP tendrá que determinar con respecto a su responsabilidad institucional y colectiva, no es un tema menor, es un tema de grave preocupación para el país, la situación que se ha generado a partir de la falta de decisión de la Sala Primera del TCP”, manifestó Lima en entrevista con CORREO DEL SUR. En una anterior conferencia, la autoridad admitió que los juicios de responsabilidades contra altas autoridades de la justicia no eran efectivas debido a la falta de garantías en la aprobación por dos tercios de la Asamblea Legislativa, sin embargo, dijo que en tanto este mecanismo esté establecido se va a tener que llevar adelante el procedimiento que señala la ley. “No hay otra opción, no podemos llevarlas a juicio ordinario, tampoco utilizar otros mecanismos que no sean definidos por la ley (…) no podemos dejar esta situación tan grave sin respuesta a la población”, enfatizó, al precisar que la investigación en la Comisión de Justicia Plural es por presunto prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. LA CELERIDAD Lima manifestó que la Constitución boliviana prevé que una de las garantías de los ciudadanos es la celeridad y determina expresamente que las decisiones de la justicia deben tomarse respetando esa garantía de la tutela judicial efectiva y las mencionadas magistradas no estarían cumpliendo este principio. Aclaró que una Acción de Amparo, una Acción de Libertad y todos los recursos constitucionales tienen plazos definidos por la Constitución, son plazos de días, inclusive de horas que tienen que ser cumplidas por las autoridades judiciales. “El hecho de que no se pongan de acuerdo las magistradas o que no estén sorteando los casos, o que se amparen en temas administrativos no es ninguna excusa ante las graves irregularidades que hay en esa sala”, puntualizó. REPARACIÓN Lima calificó esta situación de grave y anunció que como ocurrió con los consejeros de la Magistratura, Dolka Gómez y Gonzalo Alcón, trabaja personalmente en algún mecanismo para la reparación de esta injusticia que ocasionan las magistradas. Lima había sugerido a la Sala Plena de nueve magistrados del TCP, tomar una determinación de cesar a sus colegas Amusquívar y Cornejo utilizando su propia Ley, que sanciona la demora, pero las autoridades descartaron esa posibilidad y emitieron un acuerdo en el que disponen que la emisión de resoluciones constitucionales de las salas, el sorteo de causas y la asignación a cada despacho es responsabilidad de los magistrados de cada sala. RESPONSABILIDAD El acuerdo firmado por ocho de los nueve magistrados, deja establecido que cada sala es responsable del despacho de sus causas, ya no la Sala Plena en su conjunto.