Seis Federaciones del Trópico quieren recuperar la presidencia del Estado con Evo candidato único





18/06/2023 - 06:21:52

Erbol.- El ampliado ordinario de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba se propuso recuperar la presidencia del Estado bajo la fórmula de Evo Morales como candidato único del MAS-IPSP para las próximas elecciones generales. Para ese propósito decidieron movilizarse en defensa de la revolución democrática y cultural en base a nuevas propuestas programáticas e ideológicas que serán discutidas en distintos ampliados. Consideran que el país debe tener un nuevo rumbo, dado que la supuesta renovación es sinónimo de traición, corrupción y que los traidores nunca se animarán a discutir programática e ideológicamente porque el gobierno de Luis Arce giró hacia la derecha. Aseguran que el presidente Luis Arce está derechizando al MAS-IPSP, favoreciendo desde el gobierno la corrupción y el narcotráfico y entregando con corrupción las obras iniciadas por la gestión del expresidente Evo Morales Los cocaleros exigen la destitución de los ministros de Gobierno, de Justicia y de Obras Públicas y advierten que el Instrumento Político no es de los tarajchis (personas que se apropian de los bienes), oportunistas y traicioneros. Ratificaron sus críticas al presidente Luis Arce porque pese a tener estudios, no había sido el ideólogo del modelo económico y por ello asegura que el gobierno aplica la fórmula del FMI de cuidar la macroeconomía sin invertir para reducir el déficit fiscal y castigar a la gente de abajo. Por su lado, Morales afirmó en su discurso que Luis Arce, el pasado 26 de marzo ante una concentración por el aniversario del MAS-IPSP, planteó no tener miedo al pluralismo de ideas, “en otras palabras nos pide derechizar al MAS-IPSP”, indicó. En relación a David Choquehuanca, recordó que el 2021 empezó hacer talleres donde pedía no hacer política ni tener partido, olvidándose que fue elegido vicepresidente por hacer política y tener partido. “Hay que hablar bien clarito, lamentablemente, estos llamados ‘renovadores’ versus ‘radicales’ no son novedad en el Instrumento Político. Alejó Veliz se fue con Manfred Reyes Villa, traicionó, pero no dividió como Román Loayza”, manifestó. Dijo que estos grupos renovadores buscaron el 2019 proscribir al MAS inventando falsas cartas en contra de Gerardo García y ahora intentan eliminar vía recurso abstracto de inconstitucionalidad contra el Estatuto del MAS ante el Tribunal Constitucional Plurinacional que en su criterio no tiene competencia para revisar estatutos de los partidos políticos.