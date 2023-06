Loza denuncia discriminación en el gabinete ampliado y sospecha de encubrimiento al narcotráfico





Página Siete.- El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS, Leonardo Loza, denunció este sábado que el gabinete ampliado convocado por el presidente Luis Arce discriminó a un grupo de legisladores de este partido, que no fueron incluidos en la lista de asistentes. Dijo que eso le hace sospechar que el objetivo de la cita es definir cómo se protege al narcotráfico y a la corrupción. El gabinete ampliado se reúne en instalaciones del parque de las Culturas, hasta donde esta mañana llegaron, además del Jefe de Estado, ministros, viceministros y legisladores del partido oficialista. Según Loza, varios legisladores asistieron a la cita, pero al final tuvieron que retornar a sus regiones porque no se encontraban en la lista; mencionó que entre ellos se encontraba el jefe de bancada del MAS en el Senado, Miguel Pérez. “Como si no fueran miembros del MAS, esta mañana nos hemos desayunado muchos diputados y senadores que hemos sido discriminados. No estaban en las listas y han tenido que retornar a sus departamentos (...) No sé a qué juegan, esto nos muestra un acto de discriminación”, declaró a la radio cocalera Kausachun Coca. Respecto a los motivos que habrían llevado a limitar el acceso de algunos legisladores a este encuentro, comentó: “La cúpula del gobierno está reunida, seguramente para seguir profundizando la protección al narcotráfico, a la corrupción y otras cosas”. Dijo que los que están reunidos son “muchos amigos que seguramente están involucrados en algunas cosas”, lo que en su criterio explica que no dejen ingresar a los legisladores que hicieron denuncias sobre actos irregulares en el gobierno.