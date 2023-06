En Perú reportan incautación de armas traídas desde Bolivia; el MAS sospecha que culparán a Evo y Patty





17/06/2023 - 08:20:51

Página Siete.- La Policía Nacional del Perú (PNP) incautó un cargamento de armas y municiones supuestamente traídas desde Bolivia, según reporte de medios del vecino país. Autoridades y legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) sospechan que se buscará culpar al expresidente Evo Morales y a la cónsul de Bolivia en Puno, Lidia Patty, con ese caso. Entre el lote de armas secuestradas figuran escopetas, rifles “cerrojo” con el grabado del escudo boliviano, centenar de cacerinas para pistolas, cartuchos para escopetas, armas neumáticas cortas y de largo alcance, así como municiones, según el reporte de La Razón de Perú. El operativo se hizo en el centro poblado La Rinconada. Hay tres detenidos, a quienes se acusa ocultar el armamento. Los tres detenidos serán investigados por los delitos de tenencia ilegal de armas de fuego y atentado contra la seguridad pública. Según las indagaciones policiales preliminares, se sospecha que las armas iban a ser destinados a los grupos radicales que promueven el reinicio de protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. El hecho se conoció después de que la cónsul de Bolivia de Puno, Lidia Patty, fue replegada a la ciudad de La Paz. Patty retornó al país luego de que el gobierno peruano rechazó su designación alegando una vulneración de las normas del Convenio de Viena. El MAS sospecha que acusarán a Evo y Patty El viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, dijo que Bolivia respeta la soberanía de Perú y las posiciones que tengan sobre sus conflictos internos, sin embargo, lamentó que se siga buscando vincular en algunos hechos al expresidente Evo Morales y a la exdiputada Lidia Patty. “Lo que están haciendo es tratar de buscar un chivo expiatorio, como diríamos acá, para acusar al expresidente Morales o acusarla a Lidia Patty. Es más, es preocupante porque podrían llevar a tensiones (diplomáticas) entre dos Estados hermanos”, refirió la autoridad a Gigavisión. Torrico se refirió a la publicación del diario peruano sobre la incautación de armas y dijo que la noticia no da detalles del operativo que se hizo ni de la cantidad de armas ni de los supuestos detenidos. “Habla de un lote de cacerinas para armas o sea los que portan las balas, armas automáticas, etc., pero no da mayor información y fuente”, remarcó. Indicó que el conflicto peruano no es culpa de Bolivia ni de Morales ni de Patty. Por su parte, el diputado evista Renán Cabezas pidió a la Fiscalía investigar y dar con los responsables del armamento encontrado en territorio peruano, supuestamente enviada desde Bolivia. Coincidió que con este caso se pretenderá involucrar a Evo Morales con el objetivo de acallarlo. “Al hermano Evo le van a querer vincular en todo momento, en todo hecho irregular”, manifestó. El primer secretario general de la Confederación de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Zacarias Samo Huanaco, calificó de falsas las acusaciones respecto a que desde Bolivia se estaría llevando armas al Perú. “Es una acusación para debilitar a nuestro Presidente. También los hermanos peruanos están en problemas (sociales); los opositores en Perú también existen, nos quieren hacer daño a Bolivia. Por eso nosotros no vamos a permitir esas acusaciones”, señaló el dirigente.