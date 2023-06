Arce convoca a Gabinete ampliado y Cuéllar habla de cambios de ministros





17/06/2023 - 08:19:00

El Deber.- El auditorio del Teleférico Rojo será hoy el escenario donde se reunirán los dos mandatarios con ministros, viceministros y parlamentarios de la bancada del MAS, aunque los radicales adelantaron que no asistirán. El diputado 'arcista' Rolando Enríquez Cuéllar, dijo que él pedirá el cambio de dos ministros porque no están acompañando el ritmo del Gobierno. “Remy González no ha llenado la expectativa de la gestión de Gobierno, nosotros vamos a exponer mañana que sea cambiado el ministro de Desarrollo Rural y Édgar Montaño, ministro de Obras Públicas, nosotros vamos a fundamentar que hay mucha ineficiencia, no están al ritmo de la gestión de Gobierno”, dijo el diputado. El jefe de bancada del MAS, Andrés Flores, aclaró que el primer escenario era el campo ferial Chuquiago, en la zona Sur; sin embargo, luego se cambió por el Teleférico Rojo, ubicado en la zona norte de la ciudad de La Paz donde se reunirán desde las 08:00. La convocatoria es para todos los diputados y senadores del MAS y la diputada Daysi Choque dijo que cada legislador es libre de asistir o no, pero advirtió que esta es la oportunidad en la que los que tienen observaciones al trabajo del Ejecutivo hagan conocer las mismas. La convocatoria se realiza al día siguiente que Evo Morales llamara a la bancada del MAS y a los dirigentes del Pacto de Unidad a una reunión los días 22 y 23 de este mes en la ciudad de Cochabamba. De ese modo, los legisladores del ala 'evista' dijeron que la reunión convocada por el jefe de bancada será una reunión de traidores. “No se quejen luego” les dijo la diputada Choque y explicó que en esta reunión podrán conocer lo que el Gobierno está haciendo y los diputados podrán exponer los reclamos que tienen. El diputado Cuéllar, afirmó que cada diputado podrá exponer sus observaciones. El 21 de abril pasado también se realizó un gabinete ampliado convocado por el presidente, Luis Arce y el mismo se realizó en el campo ferial de la zona Sur, ahora convocó a todos los legisladores.