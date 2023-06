Caso YPFB se investiga desde abril, ya declaró Dorgathen y piden convocar al hijo del presidente Arce





17/06/2023 - 08:14:21

El Deber.- La denuncia de los exministros Carlos Romero y Teresa Morales, sobre las supuestas irregularidades en YPFB fue admitida en abril y ya declaró el presidente de la estatal petrolera, Armin Dorgathen Tapia, reveló el fiscal departamental de La Paz, William Alave; ahora los exministros piden que comparezca Luis Arce Mosqueira, hijo del presidente, Luis Arce. “En realidad ya ha sido admitido (el caso) en el mes de abril, estamos hablando de hace más de un mes que ya estamos investigando ese caso, no es que ayer se haya admitido”, dijo en una corta entrevista el fiscal paceño. El 29 de marzo, de este año, los dos exministros acompañados de la bancada radical del MAS presentaron su denuncia para que la misma sea investigada desde el Parlamento. La tarde de este viernes, la diputada Gladys Quispe dijo que ellos enviaron la denuncia a la Fiscalía General y que esa entidad debía remitir a La Paz. De acuerdo con el documento que presentaron las exautoridades el jueves, el fiscal Armando Pereira Rosas les comunicó el inicio de investigaciones el 11 de mayo de este año, y no esta semana, como hicieron conocer los exministros. “Ya se ha tomado declaración al presidente (de YPFB, Armin Dorgathen), hace tres semanas atrás o dos semanas, ya se ha tomado la declaración, ahora continúan las investigaciones”, remató el fiscal Alave a la Red Uno. El hijo del presidente Arce En la conferencia de prensa de Carlos Romero, este incluyó a Luis Arce Mosqueira, hijo del presidente del Estado, en la denuncia de supuestos sobreprecios por la compra de combustibles, aunque admitió que no tiene una acusación puntual contra el primogénito presidencial. “No sabemos, seguramente esta investigación va a establecer si realmente tienen o no participación estas personas, los estamos mencionando para investigar”, dijo Romero cuando le consultaron sobre la participación que supuestamente tendría el hijo del primer mandatario. La diputada Deysi Choque, afín al Gobierno, aplaudió el inicio de las pesquisas y dijo que por fin el ala radical del MAS deja de acusar a través de medios de comunicación y presentan una denuncia formal ante las autoridades, como ellos habían pedido desde un inicio. “Biensísimo, lo dijimos en su momento, le hemos dicho al hermano Evo que deje de denunciar desde una cabina de televisión o de radio y vaya a la Fiscalía, y si hoy ya aceptó la Fiscalía no significa que (el hijo del presidente) sea culpable o no, simplemente se va a iniciar una investigación, los felicito. Yo pedí en su momento al señor Romero que vaya y denuncie, creo que eso ha hecho, bien, obediente, me alegra mucho”, dijo la diputada. El fiscal Alave dijo que existe un cronograma de declaraciones, aunque no precisó si el hijo del jefe de Estado será convocado a declarar. “Vamos a citar a las personas que están siendo involucradas en el caso”, dijo antes de concluir la corta entrevista. Según Romero, son 15 personas en total que deben ser investigadas, la mayoría funcionarios o exfuncionarios de YPFB, Arce Mosqueira entre ellos; en la Contraloría figura la declaración jurada de este como parte de la estatal petrolera en 2021.