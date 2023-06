YLB prevé que precio de la tonelada de litio se fije en $us 35.000





17/06/2023 - 08:00:28

La Razón.- En los últimos meses, el precio de la tonelada (t) del carbonato de litio registró una rebaja hasta alcanzar los $us 19.000 respecto a 2022, año en el que el costo llegó hasta $us 78.000. En ese marco, YLB prevé que el valor del litio se estabilice en $us 35.000 este año. El presidente de la estatal YLB, Carlos Ramos, sostuvo que una de las razones por el cual el precio del carbonato disminuyó en el primer trimestre de este año, es por las políticas externas aplicadas, hecho que influye negativamente en los ingresos para el país. “Ese precio bajo, en el primer trimestre de 2023, casi hasta 19.000 dólares (la tonelada), entiendo que la demanda también bajó por temas de políticas externas. Pero está volviendo a retomar, a subir el precio del litio, pero la tendencia no es que llegue a los valores del año pasado sino la tendencia es que se estabilice a los 35.000 dólares aproximadamente”, consideró el titular de YLB en entrevista con La Razón Radio. Actualmente, el precio de la tonelada de carbonato de litio se cotiza en aproximadamente $us 42.000, dijo el lunes a La Razón el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina. Según una publicación de econojournal.com.ar, en marzo de este año, el valor a nivel internacional surge de las consultoras Fastmarkets y Benchmark Mineral Intelligence, que observan principalmente las ventas de la compañía chilena SQM a China, el mayor demandante del mundo de carbonato de litio equivalente (LCE, por sus siglas en inglés). De allí surge un precio promedio de la tonelada en los contratos a plazos, que son de seis o doce meses. Esos contratos generan un primer precio para que la demanda se asegure una provisión. Luego, los grandes fabricantes de baterías del gigante asiático negocian un nuevo valor, que es el precio spot (actualizado cada día), el mismo que a marzo del año cayó de $us 80.000 a $us 65.000 la tonelada. Por la venta de 600 toneladas de carbonato de litio en 2022 a China, Rusia y Emiratos Árabes, Bolivia obtuvo Bs 366,8 millones, unos $us 53 millones. Ahora, Bolivia busca producir 65.000 toneladas de carbonato de litio a partir de 2025 y estar entre los cinco países productores. Ramos recordó que Bolivia inaugurará el siguiente semestre la Planta Industrial de Carbonato de Litio que se emplaza en Llipi, en el salar de Uyuni, Potosí. La factoría tendrá una capacidad productiva de 15.000 toneladas por año. A eso se sumará la producción de carbonato de litio de las dos plantas con tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL) que producirán 25.000 toneladas cada una. Se prevé que en el segundo semestre de este año se inicie la construcción de ambas fábricas, una estará en el salar de Uyuni, Potosí, y otra en Coipasa, Oruro.