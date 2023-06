Por el frío extremo, en Potosí los escolares ingresan a clases a las 10:00





17/06/2023 - 07:36:05

Página Siete.- La temperatura más baja del país se registró el pasado jueves. En la región de Uyuni el termómetro llegó a los 19,4 grados bajo cero y en el sudoeste potosino osciló entre los nueve y los 10 grados bajo cero. Ante este panorama, la Dirección Departamental de Educación de esta región dispuso que en los municipios de San Pablo de Lípez, San Antonio de Esmoruco y Mojinete el ingreso de los estudiantes a las clases sea a las 10:00. “El director distrital está adaptando el horario de clases en estos tres municipios del sudoeste potosino, donde las bajas temperaturas son bastante fuertes. No es suficiente retrasar media hora el ingreso de los estudiantes ni siquiera una hora. Él está tomando la medida de postergar el ingreso a las 10:00 porque el frío es insoportable”, declaró ayer el director Departamental de Educación, Germán Salvador. La autoridad potosina informó que, a diferencia del resto del país, en estos tres municipios no hay turno en la tarde y las clases sólo se desarrollan en la mañana. “Con este nuevo horario damos continuidad a las labores educativas hasta las primeras horas de la tarde para no perjudicar el avance”, dijo. Kenny Quisbert, pronosticador del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), informó que la temperatura más baja del país se sintió en la región de Uyuni. “El 15 de junio registramos 19,4 grados bajo cero; en Jesús de Machaca se llegó a 20,5 grados bajo cero y en Oruro se alcanzó los 17,5 grados bajo cero. Estas temperaturas son muy bajas, pero aún no se rompieron las medidas extremas. Por ejemplo en Uyuni el récord fue en 1946 con 22 grados bajo cero”, sostuvo. En el sudoeste potosino las temperaturas más bajas alcanzaron los 9 a 10 grados bajo. En Cotagaita, que se encuentra en la provincia Nor Lípez, osciló entre los cinco y siete grados bajo cero. Huasca Alarcón, director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Potosí, informó de una “diseminación sostenida” de infecciones respiratorias agudas. “Se incrementaron los casos y ya ingresamos a una zona de epidemia, a una zona de preocupación”, declaró. Ante este panorama, el Sedes fijó tres tareas: recorrer media hora más el ingreso a clases, que no sea obligatorio el uniforme e impulsar la campaña de vacunación. La Paz El Senamhi reportó que a finales de mayo e inicios de junio se registraron temperaturas mínimas que oscilaron entre los tres y cinco grados. Sin embargo, los pasados días se advirtió fuertes descensos. Por ejemplo, el 6 de junio se sintió el más bajo con 1,3 grados; el 11 de junio llegó a los 1,5 grados y ayer se reportó 2,7. “Estamos con un flujo de vientos que provoca la disminución de las temperaturas. Cuando entra el surazo por el Chaco la cordillera protege de este cambio al occidente, pero puede incidir de forma leve. El descenso en La Paz será paulatino. Las temperaturas más bajas se producirán a finales de julio e inicios de agosto”, agregó. El Senamhi reportó que dos municipios rompieron los récords de temperaturas bajas. El pronosticador reportó que en Cobija se obtuvo 8,8 grados el 14 de este mes; la anterior bajada extrema en esa ciudad se registró en 1999 con 9,4 grados. En Santa Ana de Yacuma el mismo 14 se registraron siete grados cuando la extrema fue en 1985, con 7,5. Estas regiones, en promedio, registran temperaturas de 28 a 34 grados. “Sufren mucho por los cambios de temperatura cuando bajan”. Virus más fuerte Los virus que causan el covid y las infecciones respiratorias agudas (IRA) “sobreviven más tiempo” en el frío, en ambientes secos y en aquellos donde hay baja radiación ultravioleta. Por esa razón, la directora de Salud, Pamela Berríos recomendó completar el esquema de la vacunación contra el coronavirus y recibir la dosis contra la influenza. “Los estudios de laboratorio del SARS-CoV-2, el virus que causa el covid, han arrojado algunas pruebas de que el virus sobrevive más tiempo en condiciones frías, secas y de baja radiación ultravioleta”, afirmó. Explicó que en las olas anteriores de la pandemia del coronavirus los contagios se incrementaron en época fría. “Los descensos de temperatura influyen en el contagio de IRA y del covid, ya que en las diferentes olas se registraron elevaciones de casos en invierno”, remarcó.