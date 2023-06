Torrico advierte que ambiciones y pelas absurdas ponen en riesgo el proceso de cambio





16/06/2023 - 18:08:02

“Estamos poniendo en riesgo todo este proceso” por “ambiciones y peleas absurdas”, advirtió el viceministro de Gestión y Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, sobre la decisión de la cúpula del MAS de prohibir a las autoridades electas y funcionarios públicos participar de congreso del partido. “Estamos poniendo en riesgo todo el proceso de cambio, que le ha costado a este pueblo, no a algunos. Están poniendo en riesgo todo por este tipo de ambiciones y peleas absurdas, razonen de una vez y vean que aquí no hay ni traidores ni cosas por el estilo, somos militantes masistas”, insistió. La Dirección Nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), de la que es parte Evo Morales y Gerardo García, prohibió a las autoridades electas y a los funcionarios públicos participar de los congresos nacionales, departamentales, regionales, provinciales, municipales y sectoriales. “La Dirección del MAS-IPSP, en reunión de directorio, establece que los funcionarios públicos y autoridades designadas no pueden ni deben participar en los congresos nacionales, departamentales, regionales, provinciales, municipales y sectoriales”, establece el único punto de la resolución 002, aprobada el lunes. La decisión fue cuestionada por las bases sociales del MAS y el propio Gobierno, porque no condice con la democracia interna y el derecho de militantes. Campesinos, indígenas y otros sectores respaldaron al presidente Luis Arce y rechazaron el veto. “Creo que estamos rayando en lo absurdo”, cuestionó Torrico. ABI