Presidente Arce que en Santa Cuz apelan al matonaje porque no hay ideas para discutir





16/06/2023 - 18:06:06

El presidente Luis Arce afirmó este viernes que hay “matonaje” y “abuso” en Santa Cruz ante la ausencia del debate de ideas, de proyectos y de horizonte para el departamento. La posición se da a una semana de la agresión a la asambleísta del MAS en Santa Cruz Muriel Cruz, quien tuvo que ser internada por seis días en un hospital ante la gravedad y las secuelas de la agresión cuando intentaba ingresar a una sesión legislativa. “Han sido momentos difíciles que pasamos y que seguimos pasando, hermanos y hermanas, porque hay abuso, porque hay matonaje, aquí en Santa Cruz no quieren discutir políticamente y se van a las manos, se van a las agresiones y eso revela simplemente que no hay ideas para discutir, que no hay principios que discutir, no hay valores para discutir, no hay proyecto de departamento para discutir, no hay horizonte para el departamento para discutir y se van a las manos”, afirmó frente al hecho de violencia política. Ante los afiliados de la Federación Sindical de Comunidades Interculturales Productores Agropecuarios de Santa Cruz, que conmemoró su 54 aniversario, ratificó su total “repudio” a la agresión que sufrió la asambleísta Cruz y afirmó que “hay que discutir, que tengan la valentía, que tengan el coraje de sentarse en una mesa y discutir quién tiene la mejor idea para construir nuestro departamento”. La también exdiputada fue agredida brutalmente cuando intentaba sortear a un grupo numeroso de autoconvocados, vinculados a Creemos del gobernador Luis Fernando Camacho, que se apostó en el ingreso a la Gobernación, donde están las oficinas del Legislativo Departamental. La asambleísta contó que cuando se dio la vuelta para ver si alguna de sus colegas la acompañaba desde el tumulto le rociaron “un líquido con picante” que nubló su visibilidad. “Sentí un brinco hacia mi persona y solo atiné a defenderme”, relató. Los registros de los medios de comunicación mostraron cómo Cruz fue reducida en el piso por varias personas, entre ellos hombres. Una de las mujeres, de cuerpo fornido y vestida completamente de negro, se puso sobre ella y no paró de propinarle golpes en la cara y cabeza, mientras otra le jalaba del cabello y golpeaba con un palo. El diagnóstico médico estableció traumatismo encéfalo craneano, con un esguince cervical, y policontusiones. Le dieron más de 30 días de impedimento. Luego de seis días, Cruz recibió la alta médica el jueves, pero aún está con tratamiento, debe pasar por fisioterapia y tratar de superar un tic en el cuello que le provocó la golpiza.