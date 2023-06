Hermano de Jeanine Añez no acude a declarar, es investigado por legitimación y ganancias ilícitas





16/06/2023 - 17:49:48

Juan Carlos Áñez, hermano de la expresidenta de facto Jeaninne Áñez, no se presentó a declarar el jueves ante la Fiscalía por la denuncia de legitimación de ganancias ilícitas, con el argumento de estar con síntomas de influenza o Covid-19. El fiscal Alberto Zeballos informó que se solicitó la intervención de un médico forense para valorar el estado de salud del investigado. Un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) identificó movimientos económicos sospechosos del hermano de Áñez. “La citación se tenía programada para el día de jueves; sin embargo, no ha comparecido, nos han hecho llegar un memorial a través de plataforma, que adjunta un certificado médico particular, en el cual hace referencia que, supuestamente, se encontraría con síntomas de influenza o Covid-19”, informó Zeballos a la red Gigavisión. La Fiscalía pidió al Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (Seprec), Aduana e Impuestos información para verificar si el investigado tiene bienes inmuebles, empresas comerciales, vehículos u otros bienes. Durante la gestión del exgobernador cruceño Rubén Costas, Juan Carlos Áñez se desempeñó como director de Áreas Protegidas.