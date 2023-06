Santana habla del abuso sexual que sufrió casi todos los días entre los 10 y los 12 años





16/06/2023 - 11:07:01

RT.- El legendario guitarrista Carlos Santana ha declarado que perdonó al hombre que abusó sexualmente de él "casi todos los días" cuando tenía entre 10 y 12 años. "Esta persona que abusó sexualmente de mí, en lugar de mandarlo al infierno para siempre, lo visualicé como un niño, y detrás de él había mucha luz", dijo el músico, de 75 años, durante una entrevista a la revista a People. "Entonces, puedo enviarlo a la luz o al infierno sabiendo que, si lo envío al infierno, me iré con él, pero si lo mando a la luz, también me iré con él", continuó. El ganador de 10 premios Grammy manifestó que aprendió a mirar a las personas que alguna vez intentaron lastimarlo o degradarlo como si tuvieran cinco o seis años, y esto lo ha ayudado a mirarlos con "comprensión y compasión". Asegura que cambiar su perspectiva lo llevó por el camino del perdón. "Es mi dolor, me pasó a mí, pero si abres las manos y lo dejas ir, entonces ya no sientes eso", manifestó el ícono del rock. Amigo de sus padres Santana, nacido en México, hizo público los abusos sufridos por primera vez durante una entrevista con la revista Rolling Stone en 2000. Reveló que el abusador era un estadounidense que vestía como un vaquero. El hombre le compraba juguetes, comida y ropa, y abusaba de él "casi todos los días" cuando lo llevaba a la frontera. Posteriormente, en 2014, el artista detalló a The Guardian que el agresor era un amigo de sus padres. La revelación del músico se produce días antes del estreno de su nuevo documental 'Carlos', en el que brindará más información sobre su vida personal e icónica trayectoria musical.