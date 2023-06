Sucre registra temperatura bajo cero luego de 22 años





16/06/2023

Correo del Sur.- El frente frío que desde el lunes ingresó a gran parte del territorio nacional, incluido el departamento de Chuquisaca, sigue rompiendo marcas. Y es que ayer, jueves, Sucre registró temperaturas bajo cero después de 22 años. Si bien aún no se igualó ni se quebró el récord histórico de la temperatura más baja de la capital (-2 grados centígrados), el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) no descarta que este año se establezca una nueva marca. EN 22 AÑOS A las 6:00 de este jueves, en la ciudad de Sucre, el termómetro marcó -1 grados centígrados, algo que no pasaba desde el año 2001, según reveló a CORREO DEL SUR el técnico regional del Senamhi, Javier Ugarte. Es decir, tuvieron que pasar 22 años para que nuevamente se reporte una temperatura bajo cero. En junio de 2001, la ciudadanía soportó -2 grados, siendo esta, junto con otra de 1996, también de -2°, las dos temperaturas más bajas de entre todas las que el Senamhi tiene registradas para la capital del país. Ugarte remarcó que a lo largo de estas más de dos décadas, las temperaturas nunca descendieron a menos de 0°. La más baja había llegado a 0,2° hace dos años, en 2021. Entre otras de las más bajas en este periodo de 22 años están: 1,5 grados centígrados (en 2004 y en 2022), 1,7° (en 2008) y 1,8° (el miércoles pasado). ¿RÉCORD HISTÓRICO? Consultado sobre si existe la posibilidad de que este año se bata el récord histórico, Ugarte respondió que “puede ser que sí, no vamos a descartar esa posibilidad”. Argumentó que todavía no ha llegado la estación de invierno –que, según el calendario astronómico, recién comenzará el próximo miércoles 21 de junio–. “Entonces, puede darse todavía el ingreso de estos frentes fríos y provocar temperaturas bajas de golpe, como ha ocurrido estos días. Por ejemplo, el lunes 12 (de junio) teníamos una temperatura máxima de 21° y al día siguiente bajó a 11,5°; y lo propio con la mínima: el 13 (de junio) era de 4,8 y esta mañana (por ayer) -1 grado bajo cero”, explicó. A nivel nacional, el Senamhi recientemente pronosticó que en julio se tendrá temperaturas aún más bajas de las que se están presentado esta semana. “En julio también tenemos pronosticado temperaturas bajo cero; entonces, no estamos fuera del contexto nacional. También pueden darse en Sucre, porque gran parte de julio es frío”, acotó Ugarte a este periódico. FIN DE SEMANA De acuerdo con los pronósticos del Senamhi, el frente frío que ingresó al país el lunes, y a Chuquisaca el martes, solo estaba previsto hasta este jueves, por lo que a partir de hoy, viernes, el tiempo iría mejorando paulatinamente. Para este viernes, en Sucre, se prevé una temperatura máxima de 15 grados centígrados y una mínima de 1 grado. Entretanto, para el fin de semana este panorama cambiará un poco más, ya que está pronosticado que las máximas alcancen entre 17 y 19 grados y las mínimas entre 3 y 5 grados. “No van a estar muy bajas, pero tampoco muy altas. Entonces, hay que seguir cuidándonos, hay que seguir cuidando a los niños y personas mayores, tomar mucho líquido caliente y abrigarse con ropa gruesa”, recomendó el Técnico Regional del Senamhi. EN OTROS MUNICIPIOS Algunos municipios de Chuquisaca presentarán un panorama similar al de Sucre; otros continuarán bajo el rigor del frío, incluso con heladas hasta el fin de semana. Esto ocurriría, sobre todo, en las regiones de Nor y Sud Cinti, provincia Azurduy y zonas cercanas a la capital. Por tercer día consecutivo, al menos cinco municipios registraron este jueves temperaturas bajo cero. Conforme a los datos brindados a este diario por el Senamhi, Culpina y San Lucas marcaron las más bajas con -8° grados, mientras que Mojocoya (Redención Pampa) -5°, Yamparáez (aeropuerto de Alcantarí) -3,2°, Sopachuy -3°, El Villar -2,5° y Tarabuco 0°. COLEGIOS El Senamhi adelantó que este viernes, en una reunión con autoridades de Salud y Educación, sugerirá que el horario de invierno ampliado se extienda hasta las vacaciones invernales. Más municipios afectados por las heladas De 11 a 15 subió la cantidad de municipios afectados por las heladas en Chuquisaca, según un reporte preliminar de la Jefatura de Gestión de Riesgos de la Gobernación. A Villa Charcas, Culpina, San Lucas, Incahuasi, Azurduy, El Villar, Tarvita, Padilla, Alcalá, Sopachuy y Villa Serrano, este jueves se sumaron Monteagudo, Huacareta, Muyupampa y Macharetí, detalló anoche a CORREO DEL SUR el jefe de Riegos, Lidio Chavarría. Aclaró que en las próximas horas este número puede seguir subiendo ya que todavía se aguardan reportes de otras regiones del departamento. Algo similar pasa con la cantidad de familias afectadas, que ya bordean las 5.000. 