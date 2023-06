TCP no toca a magistradas que tienen mora procesal





16/06/2023 - 07:30:22

Correo del Sur.- La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no sancionará a las magistradas Elizabeth Cornejo y Giorgina Amusquívar, ambas miembros de la Sala Primera, que arrastra un rezago de más de 2.000 causas desde 2018. Determinó que la responsabilidad de la resolución de casos en sus cuatro salas es de cada magistrado. De esta forma, indirectamente, rechazó la recomendación del ministro de Justicia, Iván Lima, que el pasado 6 de abril sugirió a la Sala Plena del TCP que aplique su propia ley, la número 027, para cesar a Cornejo y Amusquívar por retardación de justicia. Lima, en entrevista con CORREO DEL SUR, denunció aquel mes que la Sala Primera arrastra una mora procesal “preocupante” y recordó que la retardación de justicia se constituye en un delito. Dijo también que la responsabilidad de dejar el TCP sin causas pendientes hasta el 31 de diciembre de este año es colectiva, de la Sala Plena. “La Sala Plena del TCP puede aplicar el artículo 22, numeral 7, y cesar a un magistrado o magistrada que incurre en una causal de cesación que está definida por la ley, si no cumple con los principios de celeridad definidos por el artículo 2, numeral 11”, argumentó en esa oportunidad. EL ACUERDO Esto motivó que la Sala Plena emita un acuerdo jurisdiccional (TCP-SP-03/2023) que dispone la autonomía en la emisión de resoluciones constitucionales de las salas de este tribunal y que las causas sorteadas y asignadas a cada despacho son responsabilidad de los magistrados y magistradas de cada sala. Ese acuerdo hace referencia a la independencia de la justicia constitucional, el impulso de oficio de las causas sin necesidad de petición de las partes, la dirección del proceso y la celeridad que obliga a resolver los casos evitando dilaciones. Asimismo, aprobaron “el sorteo de un mayor número de causas al mínimo establecido (18 causas por semana), previa solicitud de cada sala al presidente de la Comisión de Admisión, según la capacidad resolutiva y dentro del marco de la independencia y responsabilidad de la misma en la tramitación de las causas”, señala la parte dispositiva del mencionado Acuerdo TCP-SP-03/2023. Dejan establecido que cada sala es responsable del despacho de sus causas, ya no la Sala Plena en su conjunto. El acuerdo lleva la firma de ocho de los nueve magistrados, excepto Cornejo. CESACIÓN Sobre la retardación de justicia en la Sala Primera del TCP, el ministro Iván Lima recordó en mayo pasado que el incumplimiento de los principios de celeridad, seguridad jurídica e independencia en sus decisiones es causal de cesación en el cargo.