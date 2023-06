El exministro Santos utilizó el dinero de coimas para carreras de autos





16/06/2023 - 07:28:38

Página Siete.- El exministro de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) Juan Santos Cruz utilizó parte del dinero de cobro de coimas para competir en carreras de autos. Según la principal testigo del caso, Claudia Cortez, la exautoridad pedía que los empresarios que eran sus víctimas lo auspicien, además, en su vehículo llevaba los logotipos del ministerio, Epsas y el eslogan con la foto del presidente Luis Arce: “Lucho X Bolivia”. “Habíamos formado un bonito equipo (encargados del manejo del dinero), la verdad era que se trabajaba bien, éramos unidos, estaban todas las personas que están involucradas (en el caso coimas), estaba su cuñado (del exministro) Fernando. Incluso cuando él tenía sus carreras (de autos), íbamos todo el grupo de su entorno cercano a apoyarlo, él (Santos) me pedía que me acerque a las empresas para pedirles apoyo para sus carreras, y lo hacía”, relató Cortez en una anterior entrevista en DTV. De acuerdo con las imágenes adjuntas en el cuaderno de investigaciones por el caso coimas, el exministro corría en competencias automovilísticas en un motorizado con el número “460” estampado en uno de los vidrios traseros. Abajo se leía: “Piloto: Juan Santos Cruz” y el grupo sanguíneo “ORH+”. Chuto Entre los detalles llamativos del vehículo se observa que el Toyota Levin estaba auspiciado por el “Taller Avendaño ‘Chuto’” y precisamente el auto corría sin placas de control. Pero el espacio principal, sobre el capó del motorizado, estaba reservado para la imagen del presidente del Estado, Luis Arce, a quien se lo ve con el puño derecho levantado, luciendo un sombrero de sao y junto a su rostro el eslogan político: “Lucho X Bolivia”. Como remate, bajo esa foto del mandatario aparece el logotipo del MMAyA y bajo el mismo en letras grandes: “Juan Santos Cruz, Ministro”. Cuando Cortez mencionó a un “equipo”, hizo referencia al grupo de 10 personas que conformaban el círculo de confianza de Santos, entre funcionarios, familiares y allegados. Una de ellas era su apoderada en Pando, Viviana Bautista, quien montó para él un frigorífico en ese departamento. El logotipo del frial con el que trabajó también estaba estampado en la parte lateral del Toyota: “Frial Perla Amazónica”. Además, el vehículo luce en las puertas tres puños levantados, de colores blanco, azul y negro, en referencia a la bandera del MAS – IPSP. Además, entre los auspiciadores figura la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas). Ocho empresas De acuerdo con el relato de Cortez, por orden de Santos, ella “negoció” el cobro de un 3% del monto total de la adjudicación de contratos, desde junio de 2021 hasta octubre de 2022. La testigo aseguró que al menos ocho constructoras pagaron las coimas y ese monto sumó más de 20 millones de bolivianos. El dinero fue manejado por medio de 60 cuentas bancarias y también en efectivo, el que fue entregado en diferentes lugares y fechas, como su despacho, en el piso 18 de la Casa Grande del Pueblo, en la estación del teleférico Amarillo, de la zona Sur de La Paz, e incluso durante un desfile por el Día del Mar. Con ese dinero, a través de “palos blancos”, Santos también adquirió 32 propiedades en Pando y Tarija, tres haciendas y unos ocho vehículos de lujo, algunos de ellos con placa brasileña. Renuncia de Valda El martes, durante su segunda declaración ante la Fiscalía, en calidad de testigo, Cortez también implicó al viceministro de Medio Ambiente, Carmelo Valda, quien, según unas capturas de conversaciones de WhatsApp, se disputaba los montos de dinero extorsionados a los empresarios. Ayer, el nuevo ministro de MMAyA, Rubén Méndez, aseguró que Valda presentó su renuncia y que la misma sería aceptada. Sin embargo, horas después Valda salió a aclarar la situación. “Sigo siendo viceministro, no he presentado la renuncia y por supuesto el hermano ministro Rubén Méndez nos ha pedido cargos a disposición. Pero quiero aclarar que no he presentado ninguna renuncia y yo sigo como viceministro de agua potable, haciendo gestión, pero seguramente están haciendo evaluaciones”, declaró. También negó estar implicado en el caso y señaló que “no tiene nada que ver” con el caso coimas. “Aclarar que en el tema de la corrupción en la gestión del exministro Juan Santos, yo no tengo nada que ver, y cuando me citen a la Fiscalía, por supuesto voy a asistir a decir mi verdad y voy a estar presto a cualquier aclaración e investigación”, dijo. El lunes 15 de mayo, acorralado por las denuncias de corrupción, Juan Santos Cruz renunció a su cargo de ministro de Medio Ambiente y Agua. El martes 16 se presentó ante el Ministerio Público para prestar su declaración después de que fue citado en calidad de acusado. Ese mismo día se ordenó su aprehensión y el fiscal departamental informó que fue acusado por enriquecimiento ilícito.