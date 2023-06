Evo se juega todo, convoca a diputados y dirigentes afines a reunión del MAS en Cochabamba





16/06/2023 - 07:24:42

El Deber.- La dirigencia nacional del MAS con el expresidente Evo Morales a la cabeza, decidió jugarse el todo por el todo y convocó a los asambleístas de su bancada y a los dirigentes del Pacto de Unidad a dos reuniones que se realizarán los días 22 y 23 de junio de este año. “La Dirección Nacional del MAS-IPSP, convoca a todos sus dirigentes de la dirección nacional, dos dirigentes de cada dirección departamental e invitamos a los ejecutivos de las organizaciones sociales del Pacto de Unidad (dos por cada organización), a la reunión de evaluación política para el día jueves 22 de junio a horas 8:00 am., a realizarse en la ciudad de Cochabamba”, señala la resolución 003 que fue firmada por Evo Morales el 12 de junio. El 4 de junio Morales anunció el desmarque crucial del Gobierno y dijo que ya no eran parte del mismo. A partir de entonces arreciaron las acusaciones y descalificaciones mutuas, aunque en los hechos siguen aliados, por ejemplo, en las interpelaciones a los ministros o la aprobación de las leyes y créditos. “Actualmente nos encontramos en una coyuntura muy particular, por eso existe la necesidad de analizar y evaluar con la dirección nacional”, señala otra parte de esta resolución que intenta mostrar al Gobierno, el poder de convocatoria que tiene Morales. Este jueves, gran parte de las organizaciones sociales que apoyan al Gobierno se pronunciaron a través de comunicados o conferencias de prensa en las que respaldaron abiertamente al gobierno de Luis Arce y desconocieron las determinaciones de la dirección nacional del MAS, respecto de prohibir la asistencia de funcionarios a los ampliados y congresos del masismo. No solo a las organizaciones sociales, la resolución 001/2023 cita a todos los diputados, senadores además de los supraestatales a otra reunión, también en Cochabamba, el encuentro se realizará un día después de la reunión que sostendrá con las organizaciones sociales, será el 22 de junio. En ambas convocatorias, sin embargo, no mencionan dónde se realizarán las reuniones y tuvieron el cuidado de colocar “lugar a definir”, aunque ratificaron que será en Cochabamba, que es el fortín político de Morales, por la presencia de los cocaleros del Chapare. Los diputados del ala 'arcista', aquellos que apoyan al actual Gobierno, ya adelantaron que esta convocatoria tendrá el mismo efecto que la “asamblea de unidad” que se realizó el fin de semana en El Alto y que no contó ni siquiera con la presencia del propio Evo Morales. En cambio, los 'evistas' aseguran que será el punto de inflexión interna que demostrará el poder de convocatoria que tiene Morales. La medida tiene, por tanto, el objetivo de mostrar la musculatura política que tiene el evismo cuando faltan dos años para las elecciones.