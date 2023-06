Abogado revela que aportes de funcionarios del MMAyA iban a la construcción de casas del exministro Santos





16/06/2023 - 07:05:35

La Razón.- El abogado Abel Loma, defensa de la testigo clave del caso Coimas en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), Claudia C., reveló que el exministro Juan Santos Cruz disponía del dinero de los aportes de los funcionarios para la construcción de sus casas en Tarija. “En la declaración de Juan Santos Cruz que ha sido de conocimiento público, cuando le transfiere dinero a su sobrino en Tarija, l a comisión le pregunta ‘por qué le ha transferido un monto X de dinero’, él dice ‘son recaudaciones de los funcionarios públicos y se lo he transferido a mi sobrino Jhonny C. para las organizaciones’. Se puede evidenciar, por todo lo que se tiene en el cuaderno de investigación, que estos dineros eran para la construcción de casas en Tarija”. Agregó que ese monto de dinero de los funcionarios, el exministro lo disponía de manera discrecional para mandarlo a su sobrino y que edifique casas en aquel departamento. Loma indicó que con este tipo de irregularidades se está dañando no solamente la imagen del presidente Luis Arce, sino los recursos del pueblo. Añadió que para adquirir sus bienes inmuebles, Santos utilizó a Viviana B. en Cobija, Pando, y a su sobrino Jhonny C. en Tarija. Indicó que no se tiene el dato sobre a cuánto ascienden estos montos, debido a que este dinero lo administraba directamente la jefa de unidad que fue de mucha confianza de Santos Cruz, quien se encargaba de recolectar el dinero de los funcionarios de esa cartera del Estado. “Al margen de ello lo que me preocupa y se tiene que poner en consideración de la opinión pública, es que el señor Juan Santos con estos recursos incluso habría organizado una marcha en contra del gerente o del director de Emagua (Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua) de la ciudad de La Paz”. Mencionó que esos dineros de las coimas fueron para organizar marchas en contra del propio Gobierno, algo que tiene que llamar la atención del Presidente porque Santos quería tomar el control de Emagua y buscaba la destitución del encargado. “Esta dirección había sido supuestamente designada por el Presidente del Estado, pero Juan Santos, en esta ambición de querer tomar el control de esta dirección que tenía mucho más dinero, manejaba más proyectos, mucho más grandes, él organizó una marcha para que se pueda hacer una marcha en contra del director de Emagua”. Por el caso Coimas dentro el MMAyA fueron enviados a la cárcel de San Pedro y Miraflores, respectivamente, el exministro Santos Cruz, su sobrino Jhonny C. y Viviana B. Además, se investiga a otras 15 personas, de las que se ha solicitado el cruce de la información a través de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).