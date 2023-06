Evo al Gobierno: Si alguna autoridad piensa que llegó al cargo por fama o mérito personal, no pertenece al MAS





15/06/2023 - 19:09:06

Página Siete.- Evo Morales, expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), arremetió contra aquellas autoridades de Gobierno que piensan que llegaron al cargo por fama o mérito personal y dijo que esas personas demuestran que no pertenecen al partido azul. “Si alguna autoridad piensa que llegó al cargo por su supuesta fama o mérito personal y no por el acompañamiento, la lealtad y el compromiso orgánico del MAS-IPSP, está demostrando que no pertenece a nuestro Instrumento Político del Pueblo”, apuntó Morales desde sus redes sociales. Morales considera que hay una derecha interna al interior del MAS que se victimiza e impulsa la división. Señaló que este grupo ataca a su persona y a los dirigentes, además dividen a las organizaciones sociales con prebendas. Para el exmandatario, estas personas que ocupan cargos en entidades públicas e impulsan la división del MAS, son unos malagradecidos porque gracias al sacrificio de la militancia del partido azul están en esos puestos. “Desprecian de forma malagradecida el sacrificio de nuestra militancia, hermanas y hermanos que ofrendaron su libertad y sus vidas en la campaña contra los golpistas. Que el pueblo juzgue. Está demostrado quiénes se han servido del MAS-IPSP y ahora buscan su división y destrucción”, manifestó. Por su parte, el diputado evista Daniel Rojas cuestionó a aquellos ministros que salen a desmerecer el trabajo de Evo Morales. Además, remarcó que todas las autoridades deberían tener miedo a las organizaciones sociales, porque las mismas están con el exmandatario. “El presidente, el vicepresidente, ministros, diputados, senadores, tenemos que tenerles miedo a nuestras organizaciones sociales, porque cuando ellos se rebelan, no hay autoridad”, indicó. Advirtió que, si se traiciona a la militancia, entonces se deben atener a las consecuencias.