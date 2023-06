Sigo siendo Viceministro: Carmelo Valda niega estar implicado en caso coimas







15/06/2023 - 18:58:55



Erbol.- Carmelo Valda negó la tarde de este jueves haber renunciado como Viceministro de Agua Potable y Saneamiento, aunque su cargo está a disposición de la autoridad superior.

Asimismo, negó que haya estado involucrado en la red de corrupción del caso coimas y aseguró que tiene la conciencia tranquila.

“Sigo siendo Viceministro”, afirmó Valda en el programa La Tarde en Directo de ERBOL.

Horas antes, el ministro de Medio Ambiente, Rubén Méndez, dijo que Valda estaría presentando su renuncia y que él la aceptaría.

Valda se limitó a señalar que respeta la opinión del Ministro, pero recalcó que su cargo está disposición y evaluación suya y del presidente del Estado.

La versión de su renuncia se había difundido después de que Valda fue mencionado dentro del caso de presuntas coimas en el Ministerio de Medio Ambiente, tras la declaración de la testigo clave.

“Yo estoy tranquilo, con la conciencia tranquila, no he hecho nada irregular no estoy metido en ese problema de la red de corrupción”, dijo el Viceministro.

Dijo que responderá cuando sea convocado por la justicia y negó que haya tenido contacto con la testigo clave.

“Con la señora jamás he recibido una llamada por decir o por Whatsapp o una llamada directa. Entonces eso seguramente la justicia lo verá, entonces no me puedo anticipar, pero yo estoy tranquilo”, afirmó.