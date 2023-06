Chris Hemsworth: Tener el cuerpo de Thor se ve bien en pantalla, pero es muy restrictivo para la vida





15/06/2023 - 15:40:56

Infobae.- Chris Hemsworth aseguró que se sintió bien interpretar a al personaje mítico de Marvel en saga de Thor y Los Vengadores. Sin embargo, señaló que hay algunas desventajas de tener este físico y que con el nuevo papel que realiza en la película de Netflix, Misión rescate 2, ha logrado soltar. “Cada personaje requiere algo diferente de ti. En esta película acababa de salir de Thor, que es un personaje que requería que yo estuviera más grande de lo que hubiera preferido estar. O al menos mucho más grande que como estaba en la primera película de Tyler Rake, así que gran parte de mi entrenamiento se convirtió instantáneamente en funcionalidad, movimiento, flexibilidad y artes marciales, mientras que Thor es entrenamiento de culturismo. El cuerpo tan voluminoso de Thor se ve muy bien en la pantalla, pero es bastante restrictivo para la vida”, cuenta. El actor se encuentra en Madrid donde habló sobre el nuevo reto que ha sido este personaje. Hemsworth resaltó los planos secuencia que tuvieron que grabar, en el que no pudieron hacer cortes cada segundo ni sustituir los efectos especiales, por lo que “prácticamente no haya dobles ni pantallas verdes”. “Está ese plano secuencia que ya es famoso y que ha sido muy exigente, porque el problema está en que si algo falla es un estrés, porque hay que volver a empezar. Antiguamente, lo que se hacía en estos planos es que utilizaban cuatro o cinco cámaras y si un plano fallaba, utilizaban otro. Aquí no. El director solo utiliza una cámara. Creo que eso se aprecia en la espontaneidad y el realismo de todas las imágenes. Creo que el público está muy hastiado de la postproducción. Esto se podía haber grabado en Los Ángeles estando cómodo y calentitos, pero no, lo que hicimos fue ir a la República Checa con 300 extras y explosiones por doquier. Incluso yo mismo acabé con el brazo en llamas y lo tuve que apagar yo mismo”, añade. Sobre la huelga de guionistas Chris, aunque no esquivó el tema de la huelga de guionistas en Estados Unidos, tampoco ahondó mucho y manifestó que es “una situación muy compleja”. “Necesitamos que todas las partes sean escuchadas y que todo el mundo consiga llegar a un acuerdo con el que se sientan cómodos. Espero que se solucione lo antes posible, especialmente el tema de los guionistas, porque también tengo muchos amigos que son parte del equipo técnico, que trabajan con los cables, con las grúas y esto les va a perjudicar ya que se van a ver en el paro. Así que espero que se solucione pronto y que todas las partes estén contentas con las soluciones”, aseguró.