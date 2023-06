La Unión Europea declaró que las empresas chinas Huawei y ZTE son un riesgo para la seguridad del bloque





15/06/2023 - 15:31:46

Infobae.- Los gigantes chinos de las telecomunicaciones Huawei y ZTE suponen un riesgo para la seguridad de la UE, ha advertido este jueves la Comisión Europea, que ha anunciado que dejará de utilizar servicios que dependan de estas empresas. “La Comisión considera que Huawei y ZTE representan de hecho riesgos materialmente mayores que otros proveedores de 5G”, dijo el brazo ejecutivo de la UE en un comunicado. Por ello, Bruselas apremió a los Estados miembros que aún no han aplicado las recomendaciones que las adopten “con urgencia” y avanzó que, en su caso, tomará “medidas para evitar la exposición de sus comunicaciones corporativas a las redes móviles utilizando a Huawei y ZTE como proveedores”. Por su parte, el responsable de Industria de la UE, Thierry Breton, indicó que la decisión de algunos países de la UE de prohibir los equipos de Huawei y ZTE en sus redes de telecomunicaciones se ajusta a las directrices del bloque y está justificada. “La Comisión acaba de publicar una comunicación en la que confirma que las decisiones adoptadas por algunos Estados miembros de restringir o excluir completamente a Huawei y ZTE de sus redes 5G están justificadas”, declaró Breton en rueda de prensa. “No podemos darnos el lujo de mantener dependencias críticas que podrían convertirse en un arma contra nuestros intereses. Sería una vulnerabilidad crítica y un riesgo demasiado grave para nuestra seguridad común”, afirmó Brton, comisario europeo de Mercado Interno. En las últimas semanas, Breton había expresado su preocupación por el hecho de que algunos países de la UE sigan teniendo componentes de alto riesgo en su red básica 5G y les ha instado a ceñirse a las directrices de la UE adoptadas hace dos años. Hasta el momento sólo un tercio de los países que conforman el bloque han prohibido la participación de Huawei en las partes críticas de las comunicaciones 5G, a pesar de las recomendaciones hechas por Bruselas para excluir a los proveedores de alto riesgo de las inversiones en tecnología. “Esto es muy poco. Y expone la seguridad colectiva del bloque”, dijo la semana pasada Breton al Financial Times. Alemania, uno de los países que más se ha demorado en tomar una decisión en cuanto a la prohibición de la participación de Huawei, siendo ésta una de las principales inquietudes de la UE, ha expresado su preocupación por los vínculos entre Deutsche Telekom y Huawei. A principios de este año, Berlín dijo estar revisando el uso de componentes chinos en su infraestructura 5G y si era necesario un cambio de ley. Las últimas advertencias llegaron en un momento de creciente preocupación en la UE por su dependencia tecnológica de China, las prácticas comerciales del país y el historial de derechos humanos del régimen de Beijing. Por su parte, EEUU acusó a Huawei en particular de ser una empresa criminal que robó a compañías estadounidenses, violó las sanciones contra el régimen de Corea del Norte y realizó declaraciones falsas al FBI. Por tal motivo, Washington ha instado a sus aliados a prohibir a la empresa en su infraestructura de comunicaciones crítica.