Alcaldía de La Paz retira placas de autos con deudas tributarias: Advierten con remate





15/06/2023 - 15:18:16

Este jueves comenzó un operativo masivo de control y retiro de placas a vehículos que tienen deudas tributarias, desde hace ocho años, y el alcalde de La Paz, Iván Arias, anunció que si sus propietarios no pagan impuestos en los próximos 30 días los motorizados pueden sufrir secuestro y remate. “Hemos empezado el operativo esta mañana (jueves) ya tenemos colocado 152 stickers a vehículos que tienen deudas impositivas, 35 placas hemos retirado y a 210 dueños de carros les hemos advertido que tienen que hacer cambio de radicatoria”, dijo Arias a las 13:00 de este jueves, en conferencia de prensa, en el atrio del Palacio Consistorial. Más de un centenar de funcionarios municipales, desplazados en la ciudad a partir de la fecha, realizan tres acciones: primero colocan stikers en los parabrisas de los vehículos con deudas menores a 5.000 bolivianos. Ese es un aviso para que en el plazo de 30 días paguen su deuda por impuestos municipales ya sea al contado o en un plan de pagos hasta cinco años. La segunda acción consiste en retirar las placas del automotor que tiene una deuda tributaria por más de 5.000 bolivianos. Para recoger sus placas debe pagar su deuda en un lapso de 30 días, de lo contrario podrían enfrentar el secuestro de su vehículo y en otros 30 días sería rematado. La tercera acción municipal es el colocado de stikers a los autos que tienen radicatoria en otro municipio y que trabajan en La Paz. El objetivo es que cambien de radicatoria y paguen sus impuestos en el municipio paceño. “Hay muchas movilidades de transitan en la ciudad de La Paz, que utilizan las vías de la ciudad, pero su radicatoria está en otro municipio. No puede ser que nuestras vías que utilizamos, que gastamos no sean reconocidas. Entonces les estamos dando también 30 días a estas movilidades”, manifestó el alcalde Arias. Según la directora de la Administración Tributaria Municipal, Noemí Lastra, hasta la fecha más de 26 mil motorizados que circulan en las calles de la urbe paceña tienen deudas de impuestos municipales y cuya deuda asciende a más de 111 millones de bolivianos. El burgomaestre explicó que en el operativo de “Ordenamiento y Regulación Tributaria de Motorizados en la ciudad de La Paz”, se desplazaron cien funcionarios municipales de la Administración Tributaria Municipal y de la Guardia Municipal de Transporte. Los funcionarios municipales están en ocho puntos de la ciudad, ubicados en la calle 21 Calacoto, El Prado a la altura del cine Monje Campero, Cruce de Villas, plaza San Pedro, Av. Buenos Aires, Subalcaldía Max Paredes, Terminal de Buses Minasa y estadio Hernando Siles.