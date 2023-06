Fisicoculturista alemán sube al ring ante un boxeador profesional y cayó a la lona en 45 segundos





15/06/2023 - 15:12:39

RT.- Un fisicoculturista e influencer alemán intentó probar suerte en el boxeo, pero el resultado no fue el esperado. Se trata de Kevin Wolter, quien participó de una pelea de exhibición contra el profesional Drazan Janjanin, de categoría peso pesado, y aunque en el inicio del combate logró tirar algunos golpes, no soportó el ataque del bosnio y duró de pie menos de un minuto. La velada se desarrolló en el gimnasio Universum de Hamburgo, Alemania. Cuando sonó la campana, Wolter, quien es más alto que Janjanin, tiró algunos golpes que no generaron problemas en su rival. Sin embargo, cuando el profesional lanzó la primera derecha impactó de lleno en el rostro del fisicoculturista y lo mandó a la lona. El juez inició la cuenta de protección y, aunque Wolter logró ponerse de pie, la pelea finalizó en apenas 45 segundos, con un nocaut que no contabiliza para el récord del bosnio, quien tiene un historial de 62 peleas, con 22 triunfos, 19 de ellos por nocaut, y 40 derrotas desde que se volvió profesional en 2013. Pese al estado en el que se encontraba, Wolter pudo participar de la ceremonia de premiación tras recibir asistencia en su rincón. El alemán, que también es aficionado a la caza, se volvió reconocido por su participación en las redes sociales, donde comparte videos sobre su preparación física. Solamente en Instagram tiene más de 240.000 seguidores.