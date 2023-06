La exesposa de Kevin Costner se atrincheró en la casa familiar





15/06/2023 - 15:00:50

Infobae.- Después de casi 10 años de relación, Kevin Costner y Christine Baumgartner terminaron su matrimonio el pasado 1° de mayo. Sin embargo, todo se complicó cuando el renombrado actor aseguró que su ahora exesposa no quería salir de la casa que compartieron durante todos estos años, incumpliendo el contrato prenupcial que estipulaba que en caso de divorcio, Baumgartner debía encontrar otro lugar para vivir en un lapso de 30 días. Ahora, nuevas declaraciones rescatadas por Daily Mail aseguran que Baumgartner habría impuesto una orden de restricción contra su exmarido además de haber derrochado 95 mil dólares de la cuenta de Costner que aparentemente se gastó en abogados y en un forense contable. El acuerdo prenupcial tenía varios apartados que beneficiaban a Christine. El día de su boda, la modelo y diseñadora recibió 100 mil dólares, y cuando llegó el primer aniversario, otros 100 mil dólares fueron depositados a su cuenta. Tras el divorcio, Baumgartner recibió 1 millón de dólares para ayudarle con su búsqueda de una nueva casa, y al parecer, Costner estaría dispuesto a darle a su exesposa 200 mil dólares más como depósito en efectivo para agilizar la compra y pagar los gastos de hipoteca y seguro durante su primer año en un nuevo hogar. Costner y Baumgartner comparten tres hijos: Cayden de 15 años, Hayes Logan de 14 y Grace de 12. En lo que respecta a la pensión alimenticia, Costner estaría dispuesto a pagar 38 mil dólares mensuales, cantidad que se iría disminuyendo conforme los hijos del actor vayan cumpliendo la mayoría de edad. Además, correría con todos los gastos relacionados con sus hijos: escuelas privadas, actividades extracurriculares, vestimenta, viajes, etc. Costner esperaría que la custodia sea compartida de manera equitativa, con ambos conviviendo la misma cantidad de tiempo con sus hijos. “Incluso cuando estoy trabajando me las arreglo para ver a los niños con frecuencia. Estuve en California para el cumpleaños de nuestro hijo a principios de mayo y los niños me visitaron del 21 al 24 de mayo en Utah, donde estaba rodando. Este mes volveré a California, a mi residencia de separación de bienes, y tengo previsto quedarme aquí al menos hasta finales de año (excepto quizá para las vacaciones). Soy un padre muy práctico. Llevo a nuestros hijos al colegio, asisto a sus eventos y participo en su vida diaria. Estoy de acuerdo en que, cuando esté rodando, los niños pasarán más tiempo con su madre. Sin embargo, no preveo que vaya a rodar durante al menos el resto de 2023″, declara Costner en los documentos compartidos por Daily Mail. A pesar de todas estas facilidades, Baumgartner se niega a salir de la casa de Costner, y es que, a pesar de que 1 millón de dólares es una cantidad nada despreciable para comprar una casa decente en gran parte de la unión americana, no se compara con el conjunto inmobiliario que Kevin Costner compró en 1988 en Carpinteria, California con un valor aproximado de 135 millones de dólares. La situación se volvió más complicada este 8 de junio, cuando la defensa de Christine presentó una orden de alejamiento contra Costner que le prohíbe llevarse a los hijos que comparten a cualquier otro estado de país, además de prohibirle transferir o vender cualquier propiedad. El 9 de junio, Kevin expidió una orden para que Christine desocupara la mansión de Carpinteria, la cual es denominada “medida cautelar por la que se prohíbe la ocupación a la peticionaria”, pero hasta el momento, no ha habido resultados. Otra de las preocupaciones de Costner es que el acuerdo prenupcial se vuelva público, por lo que el 8 de mayo, sus abogados mandaron una petición a la defensa de Christine para que estos documentos no salieran a la luz. El 22 de mayo, el abogado de Christine, John R. Rydell II, respondió tajante que “la información financiera de las partes no se considerará ‘Material Confidencial’”.