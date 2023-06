CC interpone demanda por ingreso de 65 militares de Venezuela sin aval de la ALP





15/06/2023 - 11:51:59

Página Siete.- La alianza Comunidad Ciudadana (CC) interpuso este jueves una demanda por el ingreso de 65 militares venezolanos a Bolivia sin el aval de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). La denuncia es por legitimación activa y resoluciones contrarias a la constitución. “Lamentablemente, el ingreso de los 65 militares de venezolanos, más el anuncio del ministro de Defensa que ha dicho que van a entrar otros 100 venezolanos, nos llama poderosamente la atención en vista de que esto ha vulnerado las competencias constitucionales de la ALP”, declaró la senadora Andrea Barrientos, jefa de bancada de CC. La legisladora manifestó que abre este proceso en vista de que los presidentes de las cámaras no iniciaron las acciones correspondientes y las comisiones legislativas pertinentes no recibieron información respecto al ingreso de los militares. Barrientos precisó que interpone la demanda contra “autor y autores” para que el ministerio de Defensa “pueda explicar quiénes han dado la autorización”. El 5 de junio, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, confirmó el ingreso al país de 65 militares venezolanos. Entonces, la autoridad aseguró que no fue necesaria la autorización legislativa para su arribo porque llegaron al país con “fines académicos”. “Efectivamente, militares venezolanos han ingresado al país, pero este ingreso se ha realizado con fines de pasantía y académicos. Todos los que están presentes son de la Escuela de Altos Estudios Nacionales Mariscal Antonio José de Sucre”, declaró entonces. Días después, el vicepresidente David Choquehuanca “brindó una inspiradora charla” a los militares venezolanos que, según el Órgano Ejecutivo, el 30 de mayo ingresaron para cumplir una pasantía y actividades académicas. El ingreso de los militares de Venezuela generó rechazó no sólo en filas opositoras, sino también en el bando evista del MAS porque -argumentaron- vulnera la Constitución Política del Estado (CPE). “La Asamblea Legislativa es la que tenía que haber autorizado de acuerdo a un informe cuál ha sido el objetivo que estos señores militares venezolanos, con que propósito han llegado, pero lastimosamente ellos pisotean la norma, las leyes, la misma Constitución. Cuando quieren se enmarcan en la Constitución y cuando no quieren, la pisotean. Eso tendría que responder el presidente Luis Arce Catacora”, declaró ante los medios el diputado Ramiro Venegas. El artículo 158 de la CPE establece que la ALP debe autorizar excepcionalmente “el ingreso y tránsito temporal” de fuerzas militares extrajeras determinado el motivo, el tiempo y la permanencia.