Ministra de Salud: El SUS cubre más del 90% de tratamientos y medicamentos contra el cáncer





15/06/2023 - 07:57:42

La Comisión Nacional del Cáncer empezó a elaborar el plan de lucha contra esta enfermedad, que es atendida por el Sistema Único de Salud (SUS) con una cobertura de algo más del 90% del tratamiento clínico y quirúrgico, medicación, entre otros requerimientos, informó la ministra de Salud, María Renée Castro, en una sesión interpelatoria en la Asamblea Legislativa. Al término de la interpelación recibió el apoyo de la mayoría del pleno legislativo y se rechazó su censura. “En menos de 12 días que estoy a cargo del Ministerio de Salud y en el marco del Decreto Reglamentario de la Ley 1223 la Comisión Nacional del Cáncer ya se encuentra trabajando, hemos tenido la primera sesión en esta semana y hemos delegado un trabajo importante, no solamente atendiendo el reglamento del consejo sino de ir elaborando un plan de lucha contra el cáncer”, explicó. Castro respondió 32 preguntas que fueron planteadas por los interpelantes y que estaban orientadas a la reglamentación de la Ley del Cáncer 1223. A pesar que no existía la aprobación del Reglamento de la Ley 1223, fue el propio presidente Luis Arce el que impulsó “de manera ferviente” la atención gratuita de los pacientes con cáncer, garantizando el diagnóstico y tratamiento oportuno, recordó. El informe fue enfocado en el tema preventivo que, principalmente, trabaja en la capacitación de profesionales en Salud en el exterior, en “el entendido de que la atención del cáncer no solamente es una rama sino que también es integral”. Dentro de la prevención está la vacuna contra el VPH, que hoy en Bolivia se la aplica de forma gratuita en el Sistema Único de Salud (SUS). “Recordar a mujeres y hombres que hay una normativa importante que nos permite acercarnos al diagnóstico sin que tengamos que sufrir descuento en nuestra fuente laboral, tanto del Papanicolaou como mamografía, así como de próstata para los hombres”, informó en parte del informe ante el Legislativo. De igual manera presentó tres normas nacionales de atención clínica de cáncer de cuello uterino, mama y próstata, que están en su primera versión y “las que vamos a volverlas a trabajar de acuerdo al análisis que desarrollamos con nuestras sociedades sobre todo de cancerología”. El SUS cubre gratuitamente algo más del 90% del tratamiento clínico y quirúrgico, medicación, entre otros, de enfermos con cáncer. Castro informó que tiene como meta trabajar hasta el siguiente año para acabar con esa brecha. Los centros de Medicina Nuclear de El Alto y Santa Cruz también contribuyen y son parte del compromiso del Gobierno en la lucha contra esta enfermedad. Se habilitó el albergue transitorio para pacientes y familiares de enfermos con cáncer que regenta el Ministerio de Salud en La Paz, no solamente se garantiza el hospedaje sino la alimentación totalmente gratuita. “Es importante comentar que los nuevos hospitales que se están diseñando en el marco de oncología, están siendo diseñados para que puedan contemplar un albergue en Potosí, por ejemplo, en El Alto, el Hospital El Alto Sur tiene ya un albergue”, explicó. Adelantó que se ha trazado objetivos y metas muy puntuales para avanzar con la política de lucha contra el cáncer. ABI