La Paz registra tres fallecidos por infecciones respiratorias





15/06/2023 - 07:47:26

La Razón.- Afectada por un descenso de las temperaturas, La Paz reporta ya tres fallecidos por infecciones respiratorias agudas (IRA), en medio de un incremento de las cifras de neumonías; de acuerdo con los datos registrados por el Servicio Departamental de Salud (Sedes). “Tenemos ya tres fallecidos en el departamento por IRA, es lo que nos han reportado”, informó el director del Sedes La Paz, Prisley Riveros. Lea también: Ministra de Salud defiende estrategias de lucha contra el cáncer y recibe el apoyo de la ALP El departamento atraviesa un ascenso de los casos de infecciones respiratorias y, como publicó el martes La Razón, un preocupante incremento de los cuadros de neumonía. Riveros indicó que ya se tiene el reporte de 696 de pacientes con esta enfermedad. “Se han incrementado en un 12% en relación a la anterior semana epidemiológica”. El director pidió a la población no automedicarse al tener síntomas de infecciones respiratorias y acudir al médico. “(Los decesos) se deben al descuido de los padres de familia y que no han ido a tiempo a los centros de salud para ser atendidos y tratados respectivamente. En algunos casos se ha hecho la transferencia respectiva, pero no han asistido al centro al que se les ha referido”, puntualizó. Los datos del Sedes detallan que ya los casos de infecciones respiratorias agudas llegan a 19.000. Las vacunas contra la influenza fueron puestas a disposición de la población, las cuales ayudan a prevenir esta enfermedad. La vacuna contra la influenza está habilitada para niños hasta los 12 años, embarazadas, adultos mayores y personal de salud.