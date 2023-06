Colodro a diputada: Algo muy grave te tengo que contar





15/06/2023 - 07:23:05

Correo del Sur.- Dos días antes de que apareciera sin vida, el exinterventor del Banco Fassil, Carlos Colodro, le pidió una reunión privada a la diputada “arcista” del Movimiento Al Socialismo (MAS) Deisy Choque, según reveló la propia legisladora, que dijo que el encuentro no se pudo concretar por una cuestión de coordinación de tiempos. El 27 de mayo, Colodro cayó desde el piso 15 del edificio Ambassador, en Santa Cruz de la Sierra. Hasta el momento, las autoridades mantienen la hipótesis del suicidio. LA VERSIÓN DE CHOQUE Choque detalló que el 25 de mayo se reunió con el exinterventor junto a los representantes de los trabajadores de la entidad financiera intervenida, la Defensoría del Pueblo, los asesores de la exautoridad y otras personas para abordar el tema de los sueldos, la desvinculación y los beneficios sociales de los empleados del Banco Fassil. “Ha sido una reunión totalmente tranquila, con la presencia de los funcionarios del Banco Fassil, Defensor del Pueblo, Ministerio de Trabajo, con mi persona, sus asesores. Ha sido exactamente en fecha 25 de mayo, aproximadamente a las 11:00 de la mañana (…) Yo he informado de que él ha buscado una reunión conmigo, al retirarme exactamente de esa reunión”, dijo Choque a la ANF. Las declaraciones de la parlamentaria se dan después de que el abogado Jorge Valda afirmara el 2 de junio, por sus redes sociales, que Choque recibió una llamada del exinterventor para acordar una reunión porque supuestamente la exautoridad descubrió algo muy grave. “La señora Deisy Choque, parlamentaria del MAS, señala que recibió la llamada del señor Carlos Alberto Colodro, quien le dijo: ‘Hermana, he descubierto un hecho grave, es muy importante que hablemos’. Ella le responde: ‘Estoy en audiencia, te voy a llamar cuando termine, compañero Carlos’. Él (Colodro) le dice: ‘Sí, porque es algo muy grave lo que te tengo que contar’”, aseveró Valda. El abogado cree que el Ministerio Público debe investigar qué habló Choque con Colodro. “IBA A SALIR” “Cuando yo digo que él (Colodro) habría pedido una reunión privada conmigo, lo mencioné porque todo el mundo lo escuchó; entonces, en algún momento iba a salir. Sin embargo, no se dio esa reunión, justamente, por cuestiones de tiempos de su persona y seguramente también la mía”, declaró Choque. El Gobierno concluyó, sobre la base de peritajes policiales, que el caso de Colodro se trata de un suicidio y negó que haya sido un asesinato. El fiscal Néstor Torres ratificó este miércoles la hipótesis del Gobierno al señalar que la prueba de quimioluminiscencia reveló que no hay rastros de sangre o posibles agresiones en las oficinas del exinterventor. La oposición y el ala “evista” del MAS cuestionan la muerte de Colodro y solicitaron que el peritaje sea sometido a uno internacional al desconfiar en la justicia boliviana.