Alejandra Guzmán cancela concierto: Le detectan síndrome que afecta su salud





14/06/2023 - 20:00:57

A finales de septiembre de 2022, Alejandra Guzmán se dislocó la cadera durante su presentación en un evento de la Fundación Herencia Hispana, por lo que en diciembre de ese año fue operada de urgencia. Ingresó al quirófano el 15 de ese mes en el Hospital Ángeles del Pedregal de Ciudad de México, a fin de extraerle polímeros alojados en una de sus piernas, secuela de un 'tratamiento de belleza' que le aplicó, en 2009, la cosmetóloga Valentina de Albornoz. Tras la cirugía, la rockera publicó una fotografía en la que, viendo hacia el horizonte y con lentes oscuros, agradecía a la vida por haber salido con bien de la operación. "Gracias a la vida… Por una exitosa gran cicatriz. Soy guerrera afortunada y bendecida", decía en aquel entonces. Sin embargo, hoy enfrenta un nuevo problema de salud que la obligó a cancelar su presentación en Nuevo Laredo como parte del 175 aniversario de la ciudad. La intérprete de Eternamente bella se pronunció a través de las redes sociales y explicó los motivos que la llevaron a posponer éste y quizá los siguientes shows que tenga programados. “Queridos roqueros de Nuevo Laredo, como es de dominio público, hace unos meses sufrí una lesión en mi cadera, de la que aún me sigo recuperando. A pesar de los cuidados y rehabilitaciones que tenido, hoy nuevamente se han presentado complicaciones debido a una condición llamada Síndrome Comprensivo Radicular en la zona lumbar, situación que me tendrá en reposo absoluto algunos días y que me impide poder estar este 15 de junio celebrando con ustedes los 175 años de la ciudad”, explicó en el comunicado. Cabe destacar que lo grave de la situación de la cantante, hija de la diva Silvia Pinal, es que no puede programar sus cirugías; tiene que esperar hasta el momento en que se siente mal para acudir al médico y que éste le ayude a retirar la sustancia que está acumulada en su organismo. Pese a todo, Alejandra Guzmán siempre se muestra positiva y, cada vez que acude al hospital, busca tomarlo de la mejor manera, agradeciendo a la vida por una oportunidad más.

¿Qué es el Síndrome Compresivo Radicular en la zona lumbar? De acuerdo con el sitio Bienestar para tu columna, el Síndrome Compresivo Radicular en la zona lumbar es el término general que engloba el dolor radicular y/o los signos de radiculopatía en la columna lumbar y el sacro. Se trata de la compresión, atrapamiento o pellizcamiento de una raíz nerviosa, la mayor parte de las veces producida por una hernia de disco.