Diputados evistas que denuncian corrupción: Estamos viendo cómo se están suicidando, se está matando a los testigos protegidos





14/06/2023 - 19:52:12

El Deber.- "Yo no me quiero suicidar (lo dijo exhibiendo un letrero), si nos pasa algo a nosotros, a mí y al diputado (Ramiro) Venegas será responsabilidad del Gobierno actual y del Ministerio de Justicia y de Gobierno, están planificando más de cinco demandas judiciales en contra de nosotros", denunció el diputado masista Ányelo Céspedes. "Estamos viendo cómo se están suicidando, se está matando a los testigos protegidos, (por eso) estamos acudiendo a la comunidad internacional, porque en Bolivia ya no existe derecho ni la Justicia que nos ampare como legisladore, que lo único que hacemos es denunciar con pruebas", complementó Céspedes. Diputados del denominado bloque ‘evista’ acusaron al Gobierno central de hostigamiento y arremeter contra ellos por su labor fiscalizadora y anunciaron que acudirán a organismos internacionales para exigir que se les brinde garantías constitucionales. Ányelo Céspedes, parlamentario del MAS, dijo a EL DEBER que desde el Ministerio de Justicia están preparando cinco demandas penales en su contra, como respuesta ante la serie de denuncias que estuvo sentando en la Fiscalía en contra de Iván Lima y por otros casos de presunta corrupción. “Están planificando más de cinco demandas penales, yo he denunciado que hay vehículos en las afueras de mi casa, me están llamando y amedrentando. Si algo nos pasa será responsabilidad de este ministerio y de este Gobierno”, afirmó Céspedes. Una de las denuncias a la que se refirió el parlamentario ‘evista’ fue por el caso ‘narcovuelo’ y también una presunta corrupción tanto en la Caja Nacional de Salud como en la Caja Petrolera. Céspedes aseguró que el ministro de Justicia estuvo el sábado 10 de junio en Santa Cruz donde llevó a cabo una reunión con parlamentarios del oficialismo, para, presuntamente, elaborar un plan en su contra y de su colega Ramiro Venegas, también del bloque ‘evista’. “He optado primero por denunciar ante el pueblo boliviano, estoy comenzando con mis trámites ante la CIDH para que ellos me den las garantías constitucionales. Existe una persecución política en contra mía y del diputado Venegas. Acudí a otras instancias para que me den garantías y no me las dieron porque buscan coartar a mi derecho como diputado”, aseveró. Tanto Céspedes y Venegas lanzaron el slogan ‘Yo no me quiero suicidar’ haciendo referencia al fallecimiento del interventor del Banco Fassil, Carlos Colodro, y por la muerte del testigo protegido en el caso ABC. Denunciando que Por su parte, el diputado Ramiro Venegas, en contacto telefónico con esta casa periodística, consideró que ellos al igual que los ciudadanos se encentran en un estado de indefensión por parte del Gobierno de Luis Arce. Dijo que él lleva en un proceso en su contra por parte del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, por una presunta difamación. “Todo esto incide en el poder político y la persecución. La justicia la están tomando como instrumento de represión y amedrentamiento hacia nosotros. Hay una orden directa desde el Gobierno para poder acallarnos”, sentenció.