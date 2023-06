Patty llega desde Perú y denuncia discriminación por ser mujer de pollera





14/06/2023 - 19:36:20

Erbol.- Tras el impasse diplomático que generó su designación como Cónsul en Puno, Lidia Patty regresó este miércoles a La Paz, donde expresó su indignación porque considera que fue calumniada y discriminada. La designación de Patty fue rechazada por el Gobierno peruano, pero además políticos de ese país acusaron a la exdiputada de ser una operadora de Evo Morales para desestabilizar el sur peruano. A tiempo de pisar luego paceño tras un viaje en bus, Patty manifestó que fue designada por Luis Arce y no por Evo Morales. Asimismo, desmintió que haya coordinado con el exmandatario. Dijo que si así fue calumniada siendo diplomática, debe ser peor la situación de discriminación que atraviesan los ciudadanos bolivianos. “No he cometido ningún delito en el hermano país de la República del Perú”, aseguró Patty al resaltar que cuenta con la resolución de su designación y su credencial para haber asumido el cargo de Cónsul. Manifestó que se siente orgullo de haber entrado al Consulado con su abarca y su pollera bien amarradas. “Ellos directamente me acusaban de que yo voy a entrometerme en su país. Eso es una discriminación. Como es gobierno de facto, no quiere ver a una mujer de pollera, a una mujer de abarca”, dijo Patty. También expresó sus reclamos contra políticos opositores que criticaron su designación y consideró que se debe a una discriminación. Les dijo a los opositores que “se laven la boca” antes de criticarla y lamentó que hagan daño a una persona de su propio país.