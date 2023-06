En el balcón de donde cayó Colodro hay dos cámaras y las van a revisar para brindar el informe conclusivo del caso





14/06/2023 - 19:34:13

El Deber.- La investigación por la muerte del ex interventor de Banco Fassil, Carlos Alberto Colodro López, continúa con la realización de dos pericias, una de ellas es el nuevo desdoblamiento de las imágenes de cámaras de vigilancia del piso 15 del edificio Ambassador, ubicado en la zona de Equipetrol, para determinar si el caso se trató o no de suicidio. “Son dos pericias las que quedan por conocer sus resultados y una de ellas es el desdoblamiento de las cámaras del piso 15 del edificio, que está siendo realizado por peritos informáticos de IDIF (Instituto de Investigación Forense)”, detalló el abogado de la familia de Colodro, Ernesto Guiraldes, en contacto con EL DEBER. Son 64 cámaras de las que se secuestró sus archivos y ya habían sido analizadas anteriormente por el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (Iitcup), y tras esta revisión el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, afirmó que Colodro se había quitado la vida lanzándose del balcón del piso 15 el pasado 27 de mayo. Sin embargo, la Fiscalía ha ordenado que se realice un nuevo desdoblamiento de estas imágenes a cargo de peritos que dependen de una de sus unidades de investigación, como el IDIF, y la familia del exinterventor de Fassil espera conocer estos resultados para tener claridad sobre las circunstancias de la muerte. Guiraldes confirmó que en el balcón del piso 15, de donde cayó Colodro, existen dos cámaras, contradiciendo así la información del ministro de Gobierno y del director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Gustavo Astilla, quienes señalaron que no había imágenes de ese balcón por falta de una cámara en el lugar. Mientras, el jurista que representa a la familia manifestó a EL DEBER que “hay dos cámaras en ese balcón del piso 15, eso es lo que nos dijeron los administradores del edificio, y por eso estamos pidiendo el desdoblamiento de las imágenes desde las 17:00 hasta 21:00 del sábado 27 de mayo. Entonces, si confirmamos que hay cámaras, lo que no sabemos es si esas cámaras filmaron al señor Colodro y eso es lo que queremos averiguar”. Además de este desdoblamiento de las imágenes, la segunda pericia inconclusa es el análisis que debe hacerse a la rúbrica y firma de la supuesta carta póstuma que se encontró en la agenda del exinterventor de Banco Fassil. “Aquí se tiene que comparar si la firma y rúbrica de la carta es igual a la del señor Colodro en documentos que firmó para otras instituciones. Los peritos deberán comparar estos documentos para después brindar sus conclusiones”, explicó. Guiraldes lamentó que el ministro Eduardo Del Castillo haya hecho pública esta supuesta carta póstuma sin que antes se haya confirmado que fue escrita por Colodro y dijo que el Ministerio de Gobierno fue apartado de la investigación, por determinación de la Fiscalía. “Las investigaciones están avanzando bien y el Ministerio de Gobierno se apersonó para adherirse a la investigación, pero la Fiscalía lo rechazó porque en este caso no se investiga delitos contra la seguridad del Estado, sino la muerte de una persona natural”, argumentó. Asimismo, confirmó que la familia de la víctima ya fue notificada con los resultados de la prueba de quimioluminiscencia, la cual confirmó que no existió violencia contra Colodro dentro del piso 15 del edificio Ambassador, puesto que no se encontró manchas de sangre ni de otra sustancia. “Se está corroborando esa tesis de que no hubo agresiones, no hubo tal tortura como afirmó un colega abogado (Jorge Valda, exabogado de la familia)”, dijo el fiscal asignado al caso, Néstor Torres, sobre esta pericia. Además, Torrez señaló que dentro de las pericias pendientes a ejecutar está la prueba de huellografía del calzado de Colodro aquella noche del sábado 27 de mayo, a fin de comparar si corresponde o no a la huella que se encontró sobre el balcón desde donde supuestamente, el ex interventor se lanzó al vacío, según lo informó el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo. Guiraldes dijo también que se espera los resultados de este análisis de la huella para que la Fiscalía pueda realizar las conclusiones de las investigaciones y confirmar si el caso se trató o no de suicidio, pues por el momento se lo sigue por el delito de homicidio – suicidio. Lo que aún no se sabe es si se la realizará la autopsia psicológica, puesto que este análisis había sido propuesto por la Fiscalía, pero hasta la fecha no se ha designado a un perito para que analice las declaraciones de los testigos. El abogado de la familia solicitó a la Fiscalía que realice dicha autopsia y todas las pericias que sean necesarias para esclarecer la muerte del exinterventor. Asimismo, dijo que los familiares de Colodro piden que se respete su luto, pues esperarán a conocer las conclusiones de la investigación para después brindar declaraciones públicas. Colodro pidió reunión con diputada La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Deisy Choque, volvió a recordar que Carlos Alberto Colodro le pidió reunirse con ella, dos días antes de su muerte, pero descartó que haya sido para hablar “de algún tema grave”. Según Choque, el pasado 25 de mayo participó de una reunión de conciliación con los ex trabajadores del intervenido Banco Fassil, la Defensoría del Pueblo, Colodro y algunos asesores para tratar el pago de salarios. Fue al culminar esta junta, que el ahora fallecido le pidió a la diputada masista una reunión privada. “Yo he informado que él ha buscado una reunión conmigo, al retirarme de esa reunión (con extrabajadores), que fue tranquila”, detalló. Sin embargo, lChoque aclaró que no pudo reunirse con Colodro y que dos días después supo que perdió la vida.