Canciller debe responder por designación de Patty; no creo que solita haya ido, observa una diputada





14/06/2023 - 16:59:03

Correo del Sur.- La vocal de la Comisión de Política Exterior de la Cámara de Diputados, Gloria Callizaya, adelantó que el canciller Rogelio Mayta acudirá este miércoles ante esa instancia parlamentaria para explicar por qué la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty se constituyó hasta el consulado de Bolivia en Puno sin tener el beneplácito del Gobierno de Perú. Patty fue designada el 1 de junio y ese mismo día llegó al despacho del consulado. La solicitud de la credencial diplomática fue enviada el martes 6 y el jueves 8 de junio ingresó el trámite para su evaluación en la Cancillería del país vecino. El periódico digital Perú 21 constató que la exdiputada ingresó en realidad a territorio peruano el 30 de mayo por el paso fronterizo de Desaguadero, de tal modo que ya estuvo en su oficina el 1 de junio, cuando salió la designación en Bolivia, pero no en Perú. “Si no tenía acreditación, el hermano Canciller debería ser quién vea directamente. Aquí el hermano Freddy Mamani (Vicecanciller) es el que maneja; por tanto, nosotros vamos a pedir el informe correspondiente. Mañana (por hoy) tenemos una reunión con el hermano Canciller, ahí vamos a saber”, dijo Callizaya a la ANF. La Cancillería de Perú solicitó a la Embajada de Bolivia que el nombramiento de Patty quede sin efecto porque infringió el artículo 12 de la Convención de Viena. El pasado martes, el Ministerio de Relaciones Exteriores instruyó a la cónsul que se repliegue a La Paz. “Yo creo que vamos pedir, como Comisión, un informe al hermano ministro (Rogelio Mayta), para saber quiénes le han hecho cometer este error, si es el ministro o viceministros, o sus técnicos. Yo creo que debe tener autorización también para que viaje, no creo que solita haya ido”, advirtió la presidenta de la Comisión de Política Internacional de la Cámara de Diputados, Verónica Chalco. “Error de procedimiento” El excanciller boliviano Javier Murillo de la Rocha atribuyó este hecho a un error de procedimiento porque una persona designada no puede asumir un cargo diplomático hasta no tener el aval completo del país receptor. “Aparentemente, es una cuestión procedimental. Por ejemplo, como país nombro un embajador en cualquier nación, y yo no puedo mandar a mi representante antes que el país me dé el beneplácito, porque eso es infringir normas universalmente consagradas dentro del derecho diplomático. Entonces, si yo hago eso, me expongo a que a mi representante no sea recibido por el país receptor”, explicó a la ANF el excanciller boliviano. Murillo sostuvo que este hecho no puede ser calificado como un conflicto entre los dos países, sino un impasse diplomático que puede ser solucionado entre cancillerías. “Es más un desencuentro por temas procedimentales entre dos países, cosas que suceden en distintos grados y puede conversarse entre autoridades”, concluyó. Afín a Evo Morales En Perú ya adelantaron que no le darán el beneplácito para ocupar ese cargo por ser considerada como una afín a Evo Morales que tiene un proceso en la justicia peruana. “Su Cancillería (boliviana) va a entender los motivos y razones que se han puesto, es una persona muy allegada a Evo Morales y viene a hacer el trabajo de otra naturaleza. Como saben, estamos en problemas en la zona y hay mucha influencia de Evo Morales ahí. Entonces, eso es lo que no se quiere, que vaya a generar problemas, que venga una persona en verdadera misión diplomática”, dijo a la ANF el congresista Jorge Montoya. Es la segunda vez que se frustra una designación para Patty. En diciembre de 2022, fue sugerida como embajadora de Bolivia en Paraguay, pero el Senado rechazó esta nominación.