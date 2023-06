Manfred observa a Evo desesperado por el poder y ve que trabaja en desestabilizar al Gobierno





14/06/2023 - 16:40:00

Opinión.- Desde la ciudad de La Paz, donde llegó para gestionar un proyecto hídrico a favor de Cochabamba, el alcalde Manfred Reyes Villa cargó contra Evo Morales, aseguró que está “desesperado” por volver al poder y en su intento de materializar aquello, el expresidente conspiraría y buscaría desestabilizar la Alcaldía de Cochabamba y el Gobierno nacional, liderado por Luis Arce. “En su desesperación de ser presidente, quiere tomar la Alcaldía de Cochabamba, quiere desestabilizar el Gobierno. Todos los días habla mal del Gobierno. Todos los días hace denuncias sin pruebas. Eso no está bien. Creo que es importante que trabajemos Gobierno nacional, gobiernos departamentales y gobiernos municipales”, apuntó Reyes Villa. CRISIS EN EL CONCEJO El Burgomaestre se refirió a la crisis municipal que afecta a la Llajta y aseguró que fue Morales, quien a través de “sus concejales” sumó dos legisladoras de su alianza política Súmate y así, trataron de “sacar a Manfred de la Alcaldía”, en una suerte de “conspiración” contra el gobierno municipal. “Yo no sé por qué sigue con estos odios viscerales este señor (Evo Morales), cuando más bien debería estarle poniendo el hombro al desarrollo del país. Cochabamba ha tenido una mala suerte con sus alcaldes (del MAS), porque hubo cambios de alcaldes constantemente y Cochabamba ha quedado relegada. Ahora quieren debilitar la gestión conspirando y tratando de sacar a Manfred Reyes Villa; y no solo a Manfred, también están conspirando contra el propio Gobierno”, enfatizó al respecto. En una suerte de ejemplo, Reyes Villa resaltó sus "buenas relaciones" con el gobernador de Cochabamba, Humberto Sánchez, quien resaltó que pertenece al MAS, pero con el cual lleva una “buena relación” para trabajar por Cochabamba. “El gobernador de Cochabamba es del MAS. Yo no soy del MAS, pero hay una buena relación y trabajamos por el desarrollo de Cochabamba. Ya llegará el tiempo de elecciones, que es todavía muy lejos. Estamos queriendo electoralizar prematuramente a Bolivia y eso no está bien”, enfatizó Reyes Villa. La primera autoridad municipal se dirigió a Morales y le pidió: “Lo único que le digo, no desestabilice Cochabamba. No desestabilice el país, ayude a Bolivia”. Siguió: “Ya gobernó 14 años (Morales) ¡Ya, pues!, que se haga a un lado. Está desesperado de volver al poder”. VISITA La presencia del Alcalde de Cochabamba en la sede de Gobierno obedece a la búsqueda de apoyo para poner en funcionamiento la planta de tratamiento de Albarrancho, obra que ya registra un 95% de avance y pretende ser inaugurada en septiembre, mes en el que Cochabamba celebra su efeméride departamental. El funcionamiento de la obra, considerada una de las más grandes de Sudamérica, requiere una inversión de entre 10 y 12 millones de bolivianos. Por esta razón, Reyes Villa busca sostener una reunión con el nuevo ministro de Medio Ambiente y Agua, Rubén Méndez. “Le estoy viniendo a pedir un apoyo para el funcionamiento de esta represa”, señaló el edil, quien resaltó que esta instancia del Gobierno demostró “buena predisposición”.