Legisladores evistas denuncian amedrentamiento y lanzan slogan Yo no me quiero suicidar





14/06/2023 - 16:37:18

Los Tiempos.- Un grupo de parlamentarios del ala "evista" denunciaron este miércoles que sufren amedrentamiento y hostigamiento de parte del Gobierno, por lo cual anunciaron acciones a nivel internacional y lanzaron el slogan "Yo no me quiero suicidar". El diputado Anyelo Céspedes dijo que recibe llamadas de amedrentamiento y que vehículos rondan su domicilio. Además, acusó al Ministro de Justicia de planear denuncias penales en su contra. Señaló que su colega Ramiro Venegas atraviesa una situación similar e incluso ya tiene procesos en su contra. "Por eso nuestro slogan es 'yo no me quiero suicidar'. Estamos viendo cómo se están suicidando, cómo están matando a los testigos protegidos y nosotros vamos a acudir la comunidad internacional porque en Bolivia ya no existe derecho y justicia que nos ampare a nosotros", afirmó. Según Céspedes, estos amedrentamientos surgen por los hechos de corrupción que ha denunciado en el Gobierno. Dijo que los parlamentarios acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para hacer conocer estos casos.