Rómulo Calvo: Estoy imposibilitado de ejercer mi profesión





14/06/2023 - 16:29:09

El Deber.- En una entrevista a EL DEBER Radio, el exlíder cívico Rómulo Calvo dijo que está imposibilitado de ejercer como médico, que el Comandante Departamental de la Policía solo está preocupado por el veredicto favorable para los efectivos en lugar de proteger a los ciudadanos y que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, es un "matón" que solo busca demostrar su poder. "Estoy imposibilitado de ejercer como médico, porque se han empecinado en tenerme todos los días en el Palacio (de Justicia)", dijo al señalar que sufre una presión sicológica, física y económica, porque "no me dejan ejercer mi profesión, que es mi sustento y el de mi familia. Ahora, estoy más dedicado a defenderme de todos los procesos, que ninguno de ellos tiene un sustento legal. Tenemos una justicia sometida política". "Impusieron una forma jurídica, fueron pasibles a la presión política que estaba presente a través de los diputados", dijo al referirse a las decenas de procesos que tienen en su contra y de los que ahora debe defenderse. Gresca en el frontis de la Gobernación Sin embargo, considera que no es el único afectado y que "todos los bolivianos estamos expuestos a una presión política y policial". Calvo también se refirió a las agresiones físicas que sufrió la asambleísta Muriel Cruz la semana pasada en el frontis de la Gobernación. Lamentó lo ocurrido con la asambleísta, pero también criticó el abuso policial, pues la gresca terminó con más de una decena de arrestados y luego enviados a la cárcel. "Muchas son señoras mayores, madres solteras que son el sostén de sus hogares y el que juzga es un juez que tiene varias acusaciones en su contra, pero en sus manos está la situación de estas personas", dijo. Sobre el caso narcovuelo, indicó que, para algunas situaciones, la Policía es bastante efectiva, pero no así con los casos más complejos. "Vemos a un jefe departamental de la Policía que no está trabajando por la sociedad cruceña", reclamó. La interpelación al ministro Del Castillo En cuanto a la interpelación del martes al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, indicó que solo los que "estuvimos en Santa Cruz, los 36 días de paro, vimos lo que realmente pasó. (Los policías) eran los que llevaban comida y cohetes a los que estaban cercando a Santa Cruz, ellos eran la punta de lanza a los que venían a enfrentar". Inclusive, calificó al ministro de Gobierno como 'matón' por las declaraciones y acciones realizadas en el departamento cruceño. "Vemos un ministro que responde lo que quiere y hace lo que quiere, es un matón, un matoncito que está queriendo demostrar su poder frente a una población indefensa (la de Santa Cruz). Porque la población reclamaba un censo, un derecho a la salud, educación, que nos correspondía", remarcó Calvo. Para el excívico, hay una situación adversa manifiesta del Gobierno contra Santa Cruz, pero más específicamente, "una psicosis contra la Unión Juvenil Cruceñista, que cualquier acto vandálico se lo atribuyen. Cuando en realidad, este grupo mantiene sus principios y todas esas acusaciones (en contra de la UJC) son mentiras". Sobre su sentencia La semana pasada, el juez Carlos Alberto Moreira, sentenció a Calvo a dos años de cárcel por el supuesto ultraje a la wiphala en septiembre de 2021. "Me inhabilitan por supuesto agravio a la wiphala. Cuando el hecho real es la mentira, porque hacen una demanda que la fiscal la admite y pasa como copia fiel. Tanto así que ninguno de los testigos pudo asegurar que estuve presente en el momento en el que se bajó la wiphala. Las mismas imágenes (de los medios de comunicación) pueden verificar que llegué retrasado. Pero resulta que soy el único acusado y sentenciado", dijo Calvo. Indicó que "la causa la llevaron mal, la denuncia es por actos ocurridos el 24 de septiembre del 2021, pero valoran una conferencia de cuatro días después en el Comité, donde me preguntan por los actos y les digo que en Bolivia había 36 banderas cuando el Gobierno nos quiere imponer una sola, que no me representa. Esas fueron mis palabras y las ratifico". Le responde a la ministra de Culturas Tras conocerse la sentencia de dos años para Calvo, la ministra de Culturas, Sabina Orellana, aseguró que se apelará a este veredicto, puesto que consideró a Rómulo Calvo como un “inquilino” del país. Calvo, al respecto, le dijo a la ministra que "vaya y lea la historia de Bolivia; el hecho que no tenga los rasgos fisionómicos y no me vista como ella quiere, no significa que uno no tenga la genética originaria de la región. Pero el hecho de haber nacido en Santa Cruz, me da los mismos derechos constitucionales de cualquier persona". Concluyó su entrevista indicando: "Creo que la ambición que tenemos los bolivianos es cambiar la historia que estamos viviendo, este mal sueño, este camino a vivir en la miseria y, si tenemos que estar al frente, lo vamos a estar".