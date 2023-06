Ministra Prada califica de veto a la democracia interna prohibición del MAS a la participación de autoridades y funcionarios en congresos





14/06/2023 - 16:08:55

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, calificó como un “veto a la democracia interna” la resolución que emitió la Dirección Nacional del MAS – IPSP, que prohíbe a las autoridades electas y a los funcionarios públicos participar de los congresos nacionales, departamentales, regionales, provinciales, municipales y sectoriales. “El comunicado de nuestra dirección nacional con relación a nuestra participación en congresos y ampliados, es un error histórico, es un veto a la democracia interna que en momentos como estos necesita ser más fortalecida que nunca”, dijo en conferencia de prensa. También lamentó y rechazó las declaraciones del vicepresidente del MAS, Gerardo García, respecto a un supuesto “envenenamiento” que se estaría gestando en instancias del Gobierno para atentar y desprestigiar a Evo Morales. “Señalar de manera enfática que el único veneno es la división, el único veneno son todos estos intentos de fraccionar el movimiento popular, es único veneno que realmente se está sembrando y que puede ocasionar un daño irreversible, en torno a la continuidad de nuestro proceso de cambio y de nuestra revolución democrática y cultural, es la división”, mencionó Prada. Afirmó que, como Gobierno democrático, no traicionó ni traicionará los principios del instrumento político y que se seguirá trabajando por el pueblo boliviano. A decir de la autoridad, y fiel militante del MAS – IPSP, todo ese tipo de señalamientos, de ataques, de mentiras infundadas en torno al presidente Luis Arce, busca configurar un escenario de división en filas del instrumento político. “Nuestro instrumento político no tiene dueños, no tiene patrones, nuestro instrumento político es el brazo político de las organizaciones sociales, el instrumento político le pertenece al pueblo boliviano, más allá de que se configuren escenarios de expulsión”, sostuvo. Señaló que se tiene un pueblo organizado y movilizado en defensa de la democracia en unidad, que será la base para seguir trabajando y garantizar la continuidad de la revolución democrática y cultural, y del proceso de cambio. “A la cabeza del presidente Arce seguiremos trabajando, seguiremos cumpliendo con la gestión y seguiremos cumpliendo con el mandato que nos dio el pueblo boliviano en 2020. Seguiremos trabajando en base a los principios ideológicos que han, siempre, caracterizado nuestra lucha y militancia”, dijo. ABI