Romero corrige a Richter y asegura que hay clanes familiares con peces gordos conectados con mafias internacionales





14/06/2023 - 16:00:52

El Deber.- El exministro de Gobierno Carlos Romero cuestionó las declaraciones del portavoz de la presidencia, Jorge Richter, quien puso en duda la existencia de ‘peces gordos’ del narcotráfico. Romero enumeró al menos siete organizaciones y dijo que hay conexiones con mafias internacionales. “Lamento las declaraciones de Jorge Richter. No sé si atribuirlas a un desconocimiento o que se trate de una declaración elusiva, no lo sé. Es una declaración absolutamente desafortunada. En Bolivia existen clanes familiares vinculadas a clanes extranjeros y clanes familiares con peces gordos que coordinan con peces gordos de clanes internacionales”, afirmó la exautoridad. Romero, quien estuvo durante siete años como ministro de Gobierno, recordó que, en los últimos 40 años se han dado varias generaciones de clanes familiares. “Una primera, vinculada con los militares de las dictaduras; una segunda en la época del neoliberalismo y una tercera generación, que es la actual”, explicó en una entrevista con radio Panamericana. “¿Por qué son clanes familiares? Porque han superado a sus abuelos, pasando por sus hijos y ahora son los nietos. Para hacerlo de manera más didáctica”, señaló tras comentar que el Gobierno del presidente Luis Arce trata ese flagelo “con demasiada displicencia”. “Alguna vez el vocero presidencial dijo que ese tema era ‘un asunto policial’. No señor, el tema del narcotráfico es un tema de Estado”, corrigió el exministro de Gobierno. “¿Quiénes son los peces gordos actualmente? Los Lima Lobo, para comenzar, ese clan con sus distintas ramificaciones políticas. Segundo, los Candia, los Castedo, los Dorado, los Guzmán, los Araoz, los Sandoval, en fin, hay varias facciones. Hay clanes familiares poderosos vinculados con mafias extranjeras y los dirigentes de esos clanes son peces gordos”, precisó. En rueda de prensa, Richter dijo que “se está mencionando con ligereza y soltura el tema referido a los ‘peces gordos’. En los años 80 cuando la referencia de los narcotraficantes era Roberto Suárez o cuando en su momento la referencia era Meco Domínguez, durante el gobierno de Jaime Paz Zamora; o cuando la referencia era Techo de Paja. ¿Cuáles son ‘peces gordos que circulan como nombres hoy en día en el país?”. Richter rechazó con este argumento la posibilidad de que Bolivia sea “un narcoestado” y, en ese contexto se refirió al caso del ‘narcovuelo’ referido a la forma en la que media tonelada de cocaína burló todos los controles del aeropuerto Viru Viru para ser embarcados y transportados a España en un vuelo regular operado por la estatal BoA. Además, dijo que el Gobierno tiene varias hipótesis respecto a esta grave irregularidad, pero que no se podrán comentar mientras la Fiscalía mantenga la reserva de este caso. Romero, por su lado, también lamentó que la facción del MAS que apoya al presidente Luis Arce en la Asamblea Legislativa no haya programado las interpelaciones contra el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, “sobre casos de protección al narcotráfico” como el caso de “narcoaudios”, recientemente archivado por la Fiscalía.