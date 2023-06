Adolescente queda en terapia intensiva al someterse a una microlipo y Fiscalía abre investigación en contra de odontóloga





14/06/2023 - 08:17:11

El Deber.- El 15 de mayo una adolescente de 17 años acudió hasta una clínica spa llamada Stetic Clinic, para someterse a un procedimiento médico denominado ‘miniliposucción’. Cinco días después de la intervención, la menor presentó dolores en su cuerpo y fue trasladada de emergencia hasta un hospital donde cayó en terapia intensiva hasta la fecha. El abogado de la familia, Steven Heredia, informó que la intervención fue realizada por una odontóloga, quien cobró la suma de Bs. 5.000 sin la autorización de los padres de familia. Además, afirmó que el spa no contaba con una licencia de funcionamiento. Ante el estado de salud de la menor que hace unos días cumplió 18 años, la defensa presentó una denuncia en el Ministerio Público en contra de la odontóloga por el presunto delito de lesiones gravísimas. El jurista indicó que existirían otras víctimas, dos más de la mujer de quien asegura no es cirujana plástica. “Aparecieron más víctimas desde la ciudad de La Paz, una de ellas se contactó conmigo y aseguró que fue operada por la misma doctora”, dijo. El caso fue de conocimiento del Servicio Departamental de Salud (Sedes), quienes a través de su personal llegaron el lunes 12 de junio hasta dicho spa, ubicado en la zona de Estación Argentina, y procedieron a clausurar porque no contaba con la licencia de funcionamiento y por realizar procedimientos médicos invasivos. El jurista afirmó que durante la inspección ejecutada por el personal de la Gobernación se encontró un ambiente inadecuado con instrumentos obsoletos. Este martes 13 de junio, la odontóloga tenía que acudir ante el Sedes para presentar su documentación pertinente, sin embargo, la misma no acudió y esto encendió aún más las alarmas de los familiares de la víctima que ahora exigen que se active una alerta migratoria. “Ya está realizada la denuncia, ya está la citación, vamos a solicitar la alerta de migración. Si no se presentó en un tema administrativo, cómo será en lo penal”, agregó Heredia, a tiempo de señalar que la acusada no forma parte del Colegio de Odontólogos. La fiscal asignada al caso, Ilsen Navas, informó que se recepcionó la denuncia de los familiares y que se inició la investigación en contra de la odontóloga por el presunto delito de lesiones culposas. “Se hizo todos los requerimientos, estamos esperando respuesta y se solicitó al juez para poder ir al lugar. Aún no pusimos fecha para la citación”, puntualizó. Piden ayuda Los progenitores de la víctima esperan que se haga justicia ante el estado que se encuentra su hija y den con el paradero de la odontóloga. Señalaron que hasta la fecha adeudan con la clínica, donde la menor permanece en terapia intensiva, la suma de Bs. 110.000.