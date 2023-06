Exhuman 59 restos de excombatientes de la Guerra del Chaco acopiados en bolsas







Los Tiempos.- A un día de cumplirse 88 años del cese de hostilidades entre Bolivia y Paraguay, ayer, fueron exhumados los restos de 59 excombatientes de la Guerra del Chaco que se encontraban en bolsas, en nichos comunes, en el Cementerio General de Cochabamba.

Los restos fueron extraídos y colocados en 59 urnas de madera cubiertas con la bandera boliviana en el mausoleo de los beneméritos de la patria. Quince fueron llevadas a la sede de la Federación de Beneméritos, en la calle Santiváñez, a una capilla ardiente.

La representante de la Federación de Beneméritos de la Guerra del Chaco, Susana Soliz, explicó que los restos se encontraron por la alerta que dio la administración del Cementerio General y se exhumaron gracias a las gestiones de varias autoridades.

“No pensábamos que en dos nichos comunes íbamos a encontrar 59 cuerpos. Es una pena (…) Es el primer paso que estamos dando. Yo creo que en el transcurso de este mes vamos a poder lograr que se abran los ocho más que quedan y darles un descanso en paz y digno”, manifestó.

Indicó que sólo se conoce que los restos fueron trasladados a nichos comunes durante la construcción de un nuevo bloque. “Lamentablemente, los familiares no vinieron, pero, aunque no hayan venido, las autoridades debían hacer este acto y no dejarlos en esas condiciones”, declaró.

La administradora del camposanto, Lilian Scott, recordó que, hace un año y medio, denunciaron que había restos depositados en nichos. “No sabemos en qué gestión ni bajo qué autoridad. Sin embargo, esta administración dio la alarma y, finalmente, se ha logrado que se dé una digna sepultura a los beneméritos”, señaló.

Dijo que el trabajo continuará con la federación para abrir ocho nichos. Calificó de “vergonzoso” el depósito de los restos y pidió que la federación haga una catalogación del mausoleo.

El presidente de la Asamblea Departamental, Juan Carlos Irahola, anunció que se elaborará una ley para que los beneméritos sean recordados y se valore su sacrificio por Bolivia.

“Se está trabajando en una ley departamental para que nunca más se los saque cuando quiera un Alcalde. Se van a quedar a perpetuidad”, manifestó el legislador.