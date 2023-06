La testigo del caso coimas implica al viceministro Valda y otros funcionarios





14/06/2023

Página Siete.- Claudia Cortez, quien reveló que por orden del exministro de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) Juan Santos “negoció” desde 2021 el cobro de más de 20 millones de bolivianos por coimas de empresas que se adjudicaron contratos con esa cartera de Estado, ratificó su denuncia ante la Fiscalía e implicó a otros cinco funcionarios de “alto y bajo rango”, como el viceministro de Medio Ambiente, Carmelo Valda. “Sí, la señora Cortez ha ratificado y ampliado con detalles de la declaración que inicialmente dio como testigo y ahora en calidad de sindicada (...) Dio los nombres de los funcionarios involucrados que se conocieron anteriormente de forma pública (en entrevistas con medios de comunicación), pero por respeto al trabajo de la comisión de investigadores y fiscales nosotros no vamos a revelar nombres”, señaló el abogado defensor de Cortez, Abel Loma, anoche en contacto con Página Siete. En marzo de este año, Gualberto Arispe, diputado que apoya a Evo Morales, reveló varios detalles sobre el cobro de las millonarias coimas que Santos realizaba a los empresarios desde 2021 y cómo se manejaba ese dinero. Entre los datos que mostró figuraban conversaciones de WhatsApp en las que se citaba, por ejemplo, a un capitán de Policía, edecán del exministro y también al viceministro Valda, quien anoche fue señalado por Cortez. Según esos datos, el edecán fue acusado de robar 10.000 bolivianos del dinero que era parte de una suma más grade enviada por Cortez a Santos. En otra conversación se mostraba una supuesta pelea entre “coordinadores de programas” del MMAyA y el viceministro Valda sobre el monto que les correspondía cobrar por su participación en el negociado con las empresas. En entrevista que Cortez dio al portal Rimay Pampa, en mayo, se citan los nombres del encargado de la Unidad Coordinadora del Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano (UCP/PAAP), Juan Pablo Díaz. La “negociadora” también reiteró que una funcionaria que trabajaba en el despacho de Santos fue enviada por éste con 50.000 dólares para pedirle que ya no haga más revelaciones y abandone el país. Loma señaló que debido al carácter informal e intransigente del exministro Santos, fue difícil para su cliente precisar las fechas y los montos que entregó a Santos y sus allegados desde 2021 hasta octubre de 2022. “En los últimos días que mi cliente tuvo contacto con el exministro, ajustaron que el total de dinero entregado superaba los 20.000 millones de bolivianos, pero no lo puede precisar, porque los depósitos bancarios, los montos recogidos y entregados en bolsos en el despacho de Juan Santos eran muchos, en su declaración señaló que se entregó montos en el teleférico Amarillo de la zona de Obrajes, en el garaje de la Casa Gran del Pueblo, en un desfile del 23 de marzo”, detalló Loma. Señaló que para probar la versión de Cortez, también se solicitará a Boliviana de Aviación (BOA) un informe sobre los lugares y fechas a los que viajó cargando significativos montos de dinero, los que nunca fueron detectados por la aerolínea estatal. Sin embargo, en una ocasión el personal de BOA sí observó que ella llevaba “de forma irregular, una botella de vino, pero no así el dinero”. Loma cuestionó el trabajo de la viceministra de Transparencia, Susana Ríos, debido a que, además de otras autoridades del Ejecutivo, ella recibió de manos de Cortez todos los detalles necesarios para capturar a todos los responsables de esta red de corrupción en febrero. En ese marco, el abogado señaló que debido a la demora en la actuación de esa autoridad, los allanamientos se realizaron un mes después de conocida la denuncia por los medios de comunicación. “Cuando se ha realizado los allanamientos de los inmuebles en Cobija, Pando, la comisión de investigadores y fiscales evidenció que había lugares (construcciones) removidos y que se hicieron desaparecer elementos probatorios. Es más, se tiene la declaración del vecino de un frigorífico que montó el señor Santos, que sufrió la invasión de su propiedad, señalando que la apoderada de Santos (Viviana Bautista, detenida) llegó y luego se desactivaron las cámaras de seguridad del vecino, para que no quede registro de quienes procedieron a borrar la evidencia”, relató Loma. Cortez se presentó ayer a declarar en calidad de sindicada. Ingresó a las 8:30 a la Fiscalía de La Paz con su hija menor en brazos. Pidió “justicia”. Salió a las 19:20 sin dar comentarios. Loma explicó, además, que su cliente acreditó con documentos que Santos, por medio de su sobrino, Jhonny Santos, compró cinco propiedades en Tarija y que en Pando existen otras 27 adquiridas con el dinero de las coimas, pero que se sospecha que hay más inmuebles.