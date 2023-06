Legislativo aprueba informe: Del Castillo asegura que paro de 36 días en Santa Cruz fue un error político





14/06/2023 - 07:44:31

La mayoría del MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó el informe del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, durante un acto interpelatorio sobre el envío de policías al departamento de Santa Cruz durante el paro de 36 días. El vicepresidente David Choquehuanca presidió la sesión en la que Del Castillo respondió 19 preguntas del acto interpelatorio planteado por los legisladores de la opositora Comunidad Ciudadana (CC) María José Salazar, Lissa Claros y Miguel Roca. Del Castillo afirmó en el acto de fiscalización que el paro de 36 días en Santa Cruz fue un “error político” de los dirigentes cívicos y de la Gobernación, porque el Gobierno en todo momento estuvo abierto a dialogar sobre la base de elementos técnicos y no políticos. El paro de 36 días de 2022 en Santa Cruz fue un “error político” de los dirigentes cívicos y regionales que “traumó a todo un pueblo para no conseguir, absolutamente, nada”, afirmó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en el Legislativo. Del Castillo acudió este martes al Legislativo para responder a un acto de interpelación por el accionar de la Policía durante el paro convocado por el exdirigente cívico Rómulo Calvo y el hoy encarcelado gobernador Luis Fernando Camacho en 2022. “No solo fue un error político de parte de la dirigencia cívica y regional de Santa Cruz acudir a un paro por un tema que pudo ser resuelto fácilmente por un diálogo, sino que atentó y traumó a todo un pueblo para no conseguir, absolutamente, nada”, cuestionó sobre el paro que se extendió entre octubre y noviembre de 2022. Calvo y Camacho convocaron al paro que se extendió por 36 días en demanda de un censo en 2023. El Gobierno propuso que un equipo técnico defina la fecha, como al final ocurrió y aceptó el movimiento cívico-político cruceño. Durante la protesta se denunció la violación de los derechos humanos de quienes se oponían a la protesta y salían a trabajar. Operaron grupos de choque articulados por la paraestatal Unión Juvenil Cruceñista (UJC), brazo operativo del Comité Pro Santa Cruz. Un total de 17 personas, entre ellas un menor con síndrome de Down, tuvieron que saltar por encima de las paredes de la sede campesina para escapar de las llamas y la violencia, reveló la autoridad en su informe. Del Castillo informó que fueron detenidas siete personas en flagrancia por la quema de la sede campesina, de las que cuatro aceptaron su responsabilidad y fueron condenadas a cuatro años de cárcel. Cuatro personas perdieron la vida en las jornadas de violencia, una de ellas en el primer día del paro cívico en Puerto Quijarro, donde grupos violentos en su afán de imponer la extrema medida agredieron a la víctima hasta su muerte. Los daños económicos calculados ascienden a $us 1.200 millones. La fecha del censo fue fijada para el 23 de marzo de 2024, como resultado de un trabajo técnico que garantiza para ese mismo año la redistribución de los recursos de coparticipación tributaria y de escaños legislativos.