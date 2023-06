Portavoz: Pronósticos económicos apocalípticos y matonaje político buscan generar inestabilidad





14/06/2023 - 07:37:47

El portavoz presidencial Jorge Richter denunció este martes que con pronósticos apocalípticos en lo económico y el “matonaje político” se resiste al Estado Plurinacional y se pretende generar un escenario de inestabilidad en Bolivia. “Estos escenarios apocalípticos en lo económico, de miedo y de disuasión violenta en la acción política pues son el escenario que se va construyendo en el país para generar inestabilidad”, alertó en una conferencia de prensa en la ciudad de Cochabamba. De esa forma hizo referencia a los anuncios de una hiperinflación, similar a la década de los ochenta, de un exministro y excandidato presidencial, y a las agresiones violentas en contra de la representante del pueblo guaraní Francisca Sánchez, la concejal de Cochabamba Claudia Flores y la asambleísta del MAS en Santa Cruz Muriel Cruz. Samuel Doria Medina fue quien pronosticó, al realizar una lectura de la sobredemanda de dólares en marzo y abril, que el país viviría un nuevo período hiperinflacionario como el que soportó entre los años 1982 y 1985. Por esos años la tasa de inflación promedio se incrementó de 124% en 1982, 276% en 1983, 1.281% en 1984 a 11.750% en 1985, pasando rápidamente de una inflación a una inflación galopante para llegar a una hiperinflación, en términos económicos. A diferencia de esa realidad, la actual variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a mayo llegó 0,57%, siendo una de las más bajas de la región, destacó Richter. “¿Dónde está (la hiperinflación)?”, cuestionó el portavoz y recordó que en Bolivia el precio de los hidrocarburos, por ejemplo, se mantiene establece desde hace décadas. A este escenario, Richter adicionó tres acciones, pero ya en el campo político: la violencia como una forma de matonaje político, la distorsión a través de construcción de narrativas y los pedidos de unidad opositora para enfrentar al MAS en las elecciones generales de 2025. En la primera acción, el portavoz hizo mención a tres hechos de violencia: la agresión que sufrió la presidenta de Mujeres Guaraníes, Francisca Sánchez, el 6 de junio en Santa Cruz; la golpiza que recibió la concejala Claudia Flores en Cochabamba y la brutal agresión contra la asambleísta del MAS Muriel Cruz en Santa Cruz. Luego de deplorar estos hechos, consideró que se trata de una forma de hacer acción política en la que el “matonaje político es uno de los elementos centrales”, porque incorpora formas violentas para instalar el miedo y disuadir a las víctimas de participar políticamente. Responsabilizó a “grupos estructurados y violentos” que planifican operaciones, porque no “aceptan el momento político que vive el país” y que quieren “resistir el Estado Plurinacional, la inclusión social”. Apuntó a los comités cívicos, al denominado Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), plataformas y algunos actores políticos que, junto con una corporación mediática, difunden discurso de intolerancia, odio y de no aceptación. Y para generar esa resistencia al Estado Plurinacional, de acuerdo con Richter, crean narrativas que tratan de “distorsionar, confundir y modificar” lo que en realidad sucede. Como ejemplo mencionó que en el caso de la brutal agresión a la asambleísta Cruz, se intenta “trasladar la responsabilidad de ese hecho intolerable a la fuerza policial” por su intervención posterior a la agresión. “Ahora circula que el hecho fue organizado por el MAS, esto significa desde el mismo Gobierno nacional, para confundir y que pueda pasar lo sucedido como un anecdotario político y eso no es posible”, cuestionó. Y a estas dos acciones, el portavoz sumó un tercer elemento: los pedidos de unidad para enfrentar al MAS en las elecciones de 2025, pese al tiempo que resta. “Este tercer elemento que se incorpora ahora preanuncia, porque están pidiendo y están solicitado que hay que salir a las calles a resistir, unas acciones de movilización y de confrontación nuevamente en el país”, alertó. En ese contexto, el portavoz advirtió que estos actos de violencia podrían “recrudecer” de cara a las elecciones generales de 2025, por lo que llamó a sancionar no solo a los autores materiales de la agresión, sino también a los autores intelectuales. Dijo que estos actos no son hechos aislados, sino que se repiten desde hace un par de años, como sucedió en 2022 con los 36 días de paro en Santa Cruz y la quema de más de 20 edificios de instituciones públicas por la detención del ahora gobernador encarcelado Luis Fernando Camacho, quien se negó a acudir al Ministerio Público para explicar su participación en el golpe de Estado de 2019. ABI