Jefe de ONU apoya creación de organismo supervisor de IA





13/06/2023 - 18:31:42

Xinhua.- El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó este lunes su apoyo al establecimiento de un organismo supervisor sobre inteligencia artificial (IA) similar al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). "Es mi intención crear un organismo asesor de alto nivel sobre inteligencia artificial para preparar con seriedad los diferentes tipos de iniciativas que podremos tomar (...) Yo estaría a favor de la idea de que podamos tener una inteligencia artificial, una agencia, diría que inspirada en lo que es hoy el Organismo Internacional de Energía Atómica", dijo Guterres durante rueda de prensa en la sede central de la ONU en Nueva York. El jefe de la ONU subrayó la necesidad de abordar el daño significativo causado por las plataformas digitales plagadas de desinformación junto con la preocupación derivada de los avances en inteligencia artificial, proponiendo como solución un código de conducta internacional. Si bien reconoció que las campanas de alarma sobre la IA eran "ensordecedoras", Guterres manifestó que no deben desviar la atención del daño existente infligido por la tecnología digital. "No deben distraernos del daño que la tecnología digital ya está causando a nuestro mundo", aseveró. Guterres destacó el grave daño global causado por la proliferación de odio y mentiras dentro del espacio digital y alertó de que "ahora está alimentando el conflicto, la muerte y la destrucción. Ahora está amenazando la democracia y los derechos humanos". De cara al futuro, Guterres reveló que se estaba desarrollando un Código de Conducta de las Naciones Unidas para la integridad de la información en plataformas digitales con vistas a la próxima "Cumbre del Futuro" de la ONU programada para el año que viene. El secretario general presentó varias propuestas, incluido un llamamiento a gobiernos, empresas tecnológicas y otras partes interesadas para que se comprometan a no usar, apoyar o amplificar la desinformación y el discurso de odio con independencia del propósito o finalidad; aplicar consistentemente políticas y recursos por parte de las plataformas digitales en todo el mundo para eliminar los dobles estándares que permiten la diseminación del discurso de odio y la desinformación en algunos idiomas y países y obtener un compromiso de las plataformas digitales para asegurarse de que todos los productos tienen en cuenta la seguridad, la privacidad y la transparencia. "Los anunciantes, que están profundamente implicados en monetizar y difundir contenido dañino, deben asumir la responsabilidad por el impacto de sus gastos", advirtió Guterres. El jefe de la ONU indicó además que "la desinformación y el odio no deberían generar una exposición máxima ni ganancias masivas".