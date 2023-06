García dice que se arrepienten de elegir presidente a Arce y que un congreso definirá su suerte





13/06/2023 - 17:22:10

Página Siete.- El vicepresidente del MAS, Gerardo García, manifestó este martes que la estructura del partido se arrepiente de haber elegido a Luis Arce para que sea presidente del país y señaló que un congreso será el que defina si sigue o no en las filas del partido azul. Sostuvo que Arce busca su reelección pese a que dijo que sólo gobernaría una vez. “Hemos pensado, hemos soñado que sea el mejor presidente. De repente, el hermano Evo no ha sido lectorado, no ha sido universitario, un profesional, pensábamos que un profesional lo iba hacer mejor que el hermano Evo, pero se aplazó totalmente (...). Nos arrepentimos en haber elegido a él (Luis Arce) como presidente del Estado”, apuntó en conferencia de prensa. García subrayó que será un congreso nacional en el que se definirá si Arce continúa como militante del MAS-IPSP, pero que ahora no existe una determinación al respecto. “Dependerá del ampliado y el congreso nacional. Siempre desconocimientos, suspensiones, expulsiones se realizan en los congresos. Yo no puedo decir si va a ser o no suspendido del MAS IPSP, no puedo mencionar en ese momento mientras no haya determinaciones. Seguro ya han ido proponiendo muchos, habrá comisiones en las que trabajarán, analizarán y sacarán la resolución”, declaró al ser consultado sobre la posible expulsión de Arce. García convocó a una asamblea nacional para el 22 de junio en Cochabamba; sin embargo, indicó que la participación será restringida y solo podrán asistir las autoridades electas por voto popular. El vicepresidente del MAS manifestó que existe un descontento general con la gestión de Arce por los casos de corrupción y narcotráfico, además del rechazo hacia algunos ministros. El dirigente del partido reconoció que en la gestión de Morales, Arce fue un “buen administrador económico”, pero que se dieron cuenta de que sólo nació “para ser mandado”. “Recién nos damos cuenta que él (Luis Arce) solamente había sido para ser mandado y no para mandar, nunca ha sido dirigente, nunca ha sido ejecutivo de ningún sector social”, comentó. García afirmó que cuando Arce fue propuesto como candidato dijo que solo gobernaría por una gestión, pero ahora ven que tiene la intención de quedarse en la Presidencia. “Cuando recién entró a ser posesionado Presidente dijo ‘por única vez porque estoy mal de salud, yo no voy a pedir nunca’ y ahora está más interesado en ratificarse presidente (...).En campaña, él dijo que jamás iba a buscar su reelección”, refirió. Asimismo acusó al jefe de Estado de ser “enemigo” del partido y de Morales, quien en su opinión es víctima de persecución. “Preocupante que nuestro mismo presidente, que nosotros hemos hecho campaña para que él pueda ser presidente que ahora se convierte en el peor enemigo de nuestro instrumento político del MAS IPSP y especialmente presidente del instrumento político Evo Morales (...). Lamentamos mucho que nuestro Presidente en vez de ser agradecido por lo que ha sido nombrado como presidente este persiguiendo, atentando contra la vida de nuestro hermano Evo Morales”, dijo. Sobre una presunta campaña de desgaste hacia el gobierno de Arce, denunciada por el concejal cochabambino Joel Flores, García afirmó que son falsedades que expresa un “infiltrado del arcismo”. “Hay personas que están de dos caras, dicen ‘estamos con el instrumento político’ y se convierten en infiltrados. Creo que es un buzo más de los arcistas, de aquellos que se dicen renovadores, se infiltran para decir cosas que no se han dicho, ni han hablado”, señaló.