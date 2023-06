El MAS determina restringir la participación de servidores públicos y autoridades electas en sus congresos





13/06/2023 - 16:54:06

Brújula Digital.- A través de un comunicado, la dirección del Movimiento Al Socialismo (MAS) determinó restringir la participación de los funcionarios públicos y autoridades designadas a los congresos del instrumento político. “Artículo único: la dirección Nacional del MAS-IPSP, en reunión del directorio, establece que los funcionarios públicos y autoridades designadas, no pueden participar en los congresos nacionales, departamentales, regionales, provinciales, municipales y sectoriales”, señala una resolución del MAS. Según la resolución, la determinación se tomó en una reunión de la dirección nacional del MAS con el fin de “hacer la evaluación política de la coyuntura, de acuerdo a lo postulado de su estatuto orgánico”. La misma lleva las firmas de Evo Morales, jefe del MAS, de su vicepresidente, Gerardo García entre otros ejecutivos del instrumento político. Brújula Digital trató de contactarse con Gerardo García, pero el mismo no contestó las llamadas. El domingo se llevó el “ampliado por la unidad” que fue convocado por la regional del MAS del departamento de La Paz, al que ni los mandatarios Luis Arce y David Choquehuanca, además del líder del masismo, Evo Morales, no asistieron.